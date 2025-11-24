Cerrar X
Escena

Salma Hayek pide a Sheinbaum impulsar incentivos para el cine

Salma Hayek solicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo impulsar mayores incentivos que fortalezcan la industria cinematográfica en el país

  • 24
  • Noviembre
    2025

La actriz mexicana Salma Hayek solicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo impulsar mayores incentivos que fortalezcan la industria cinematográfica en el país.

El planteamiento surgió durante un encuentro realizado este domingo en Veracruz, donde la actriz se encuentra filmando una nueva producción.

Sheinbaum informó que la reunión, que se extendió por cerca de dos horas, permitió dialogar sobre el potencial del cine mexicano y la necesidad de facilitar condiciones que atraigan más producciones nacionales e internacionales.

La mandataria destacó la trayectoria de Hayek, reconocida en Hollywood y defensora de causas migrantes, y aseguró que su petición coincide con propuestas ya evaluadas por su gabinete cultural y turístico.

“Ella planteaba que a lo mejor debe haber incentivos para promover la industria cinematográfica; me pareció muy importante”, señaló la presidenta, quien recordó que durante su administración en la Ciudad de México implementó reformas que redujeron los tiempos para obtener permisos de filmación de cuatro meses a un día, lo que generó cerca de 220 mil empleos temporales.

Sheinbaum subrayó que el cine es una industria estratégica por la cantidad de empleos que crea y por el impacto que tiene en la promoción internacional del país. Puso como ejemplo Frida (2002), la película protagonizada por Hayek, que contribuyó a posicionar globalmente la figura de la pintora mexicana.

La presidenta calificó a la actriz como “una mujer extraordinaria” y destacó su arraigo a México y a su natal Veracruz.

Asimismo, expresó que espera que la producción actualmente en filmación, cuyos detalles dijo no poder revelar por tratarse de información privada, contribuya a mostrar la belleza del estado y del país.

“México es bello y mágico, así lo dijo ella. Queremos que la película coloque a México en el mundo entero”, afirmó.


