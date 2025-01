Sam Moore, intérprete de 'Soul Man', muere a los 89 años

Sam Moore, la mitad sobreviviente y voz más aguda del dúo de los años 60 Sam & Dave, conocido por éxitos que definieron una época como “Soul Man” y “Hold On, I’m Comin’”, ha fallecido. Tenía 89 años.

El publicista Jeremy Westby dijo que Moore murió el viernes por la mañana en Coral Gables, Florida, por complicaciones mientras se recuperaba de una cirugía. Hasta el momento no se dispone de más detalles.

Moore, cuyos admiradores iban desde Al Green hasta Bruce Springsteen, fue incluido, junto a Dave Prater, en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1992.

En Stax Records, con sede en Memphis, Tennessee, Moore y Prater solo eran superados por Otis Redding como las mayores estrellas de la discográfica. Transformaron el “llamado y respuesta” de la música góspel en un frenético espectáculo escénico y grabaron algunos de los éxitos más perdurables de la música soul, entre los que también están “You Don’t Know Like I Know”, “When Something is Wrong With My Baby” y “I Thank You”.

La mayoría de sus éxitos fueron escritos y producidos por el equipo de Isaac Hayes y David Porter, y contaron con la banda de la casa de Stax, Booker T. & the MGs, cuyo guitarrista, Steve Cropper, recibió uno de los gritos más famosos de la música cuando Sam & Dave dijeron “Play it, Steve” a mitad de “Soul Man”.

Como muchos actos de soul de los años 60, Sam & Dave se desvanecieron después de esa década. Pero “Soul Man” volvió a las listas de popularidad a finales de los años 70 cuando los “Blues Brothers”, John Belushi y Dan Aykroyd, la grabaron con muchos de los mismos músicos.

Moore tenía sentimientos encontrados sobre el éxito asociado con las estrellas de “Saturday Night Live”, recordando cómo los jóvenes creían que la canción era original de los Blues Brothers.

En 2008, la película “Soul Men” retrató a un par de cantantes envejecidos y distanciados que guardaban más que un ligero parecido con Sam & Dave. Moore perdió una demanda alegando que el parecido era demasiado cercano.

También pasó años demandando a Prater después de que éste contratara a un sustituto y realizara giras como los Nuevos Sam & Dave. Prater murió en un accidente automovilístico en 1988 en Georgia.

En 1993, Moore fue uno de los numerosos artistas que presentaron reclamaciones legales alegando que la industria discográfica les había engañado en cuanto a sus beneficios de jubilación. Moore y otros artistas demandaron a varias compañías discográficas y a la Federación Americana de Artistas de Televisión y Radio.

Moore le dijo a The Associated Press en 1994 que se unió al esfuerzo legal tras descubrir que, a pesar de las ventas millonarias de sus discos, su pensión ascendía a solo 2.285 dólares, que podía recibir en un pago único o en pagos mensuales de 73 dólares.

Moore también participó en política. Escribió la canción “Dole Man”, basada en “Soul Man”, para la campaña presidencial del republicano Bob Dole en 1996. En 2017, fue uno de los pocos artistas que actuaron en las festividades de la toma de posesión del presidente republicano Donald Trump. Ocho años antes, Moore protestó cuando el equipo de campaña del candidato presidencial demócrata Barack Obama usó “Hold On, I’m Comin’”.

Moore nació el 12 de octubre de 1935 en Miami y comenzó a cantar en la iglesia.

