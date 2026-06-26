Sasha Sokol acusa incumplimiento de sentencia contra De Llano

Sasha Sokol afirmó que, a un año del fallo de la SCJN, Luis de Llano aún no cumple con la disculpa pública ordenada por la sentencia

La cantante y actriz Sasha Sokol aseguró que, a un año de la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el productor Luis de Llano todavía no ha cumplido con la sentencia que lo obliga, entre otras medidas, a ofrecer una disculpa pública por abuso y daño moral.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, la exintegrante de Timbiriche afirmó que el productor ha recurrido a distintos recursos legales para retrasar la ejecución de la resolución, aunque destacó que el fallo es definitivo.

"Ayer se cumplió un año desde que la Suprema Corte de Justicia condenó a Luis de Llano por abuso y daño moral obligándolo, entre otras cosas, a hacer una disculpa pública. Luis quiere prolongar su impunidad, lo cual demuestra su falta de conciencia. Ha buscado cualquier recurso legal a su alcance para aplazar el cumplimiento de su sentencia. Sólo aplazar, porque la sentencia es irrevocable".

Ayer se cumplió un año desde que la Suprema Corte de Justicia, condenó a Luis de Llano por abuso y daño moral obligándolo, entre otras cosas, a hacer una disculpa pública.



Luis quiere prolongar su impunidad lo cual demuestra su falta de conciencia. Ha buscado cualquier recurso… — Sasha Sokol (@SashaSokol) June 26, 2026

Sokol recordó que han transcurrido 365 días desde que la Suprema Corte confirmó la condena contra Luis de Llano, cuatro años desde que decidió denunciarlo y más de cuatro décadas desde que ocurrieron los hechos que denunció.

"Han pasado 365 días desde que la máxima autoridad judicial del país lo declaró culpable; 4 años desde que decidí denunciarlo y más de cuatro décadas desde que abusó de mí. ¿Cuánto tiempo más hay que esperar? La justicia no se obtiene solamente con una sentencia a favor, sino con el cumplimiento de la misma".

La artista sostuvo que una resolución judicial solo alcanza su propósito cuando las medidas impuestas por la autoridad son ejecutadas en su totalidad.

En junio del año pasado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó por unanimidad el amparo promovido por Luis de Llano y confirmó la condena por daño moral a favor de Sasha Sokol.

La resolución estableció un precedente al determinar que las acciones civiles derivadas de la violencia sexual contra menores de edad no prescriben.

Como parte de las medidas de reparación, el productor fue obligado a ofrecer una disculpa pública, pagar una indemnización, abstenerse de realizar declaraciones sobre el caso y cumplir otras acciones ordenadas por la autoridad judicial.

Sasha afirma que las medidas siguen pendientes

De acuerdo con la cantante, Luis de Llano aún no ha cumplido por completo con las obligaciones establecidas en la sentencia, especialmente la emisión de la disculpa pública y el pago de la reparación económica.

Sokol ha señalado previamente que el monto de la indemnización será destinado a organizaciones dedicadas al apoyo de víctimas de abuso sexual.

El caso se originó tras la denuncia pública realizada por Sasha Sokol en 2022, cuando reveló que mantuvo una relación con Luis de Llano siendo ella menor de edad y él una figura con poder dentro de la industria del entretenimiento.

La actriz sostuvo que dicha relación ocurrió en un contexto de abuso de poder y desigualdad de edad, situación que derivó en el proceso judicial que concluyó con la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.