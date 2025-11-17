Sentencian a fan que irrumpió y cargó a Ariana Grande en Singapur

El estreno de “Wicked: For Good” en Singapur quedó marcado por un incidente que generó indignación cuando un hombre australiano irrumpió en el evento y tomó por sorpresa a Ariana Grande, lo que desató críticas y llamados a su arresto.

El agresor, identificado como Johnson Wen, de 26 años, saltó las barricadas y cargó a la cantante, quien reaccionó visiblemente sorprendida mientras él se aferraba a sus hombros y saltaba repetidamente.

Durante el juicio se reveló que Wen intentó colarse al estreno dos veces en la misma noche. Tras ser expulsado por seguridad, volvió a saltar las barricadas antes de ser detenido.

Un tribunal de Singapur lo declaró culpable de molestia pública y lo sentenció a nueve días de prisión, aunque la ley permite hasta tres meses.

Los fiscales señalaron que Wen es un “intruso en serie”, pues ya ha irrumpido en conciertos de Katy Perry, The Weeknd y en eventos deportivos, acumulando prohibiciones y multas en Australia.

