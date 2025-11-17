Cerrar X
escena_acosador_ariana_grande_d09f51a54a
Escena

Sentencian a fan que irrumpió y cargó a Ariana Grande en Singapur

Johnson Wen, de 26 años fue sentenciado por un tribunal del país como una 'molestia pública' y lo sentenció a nueve días de prisión

  • 17
  • Noviembre
    2025

El estreno de “Wicked: For Good” en Singapur quedó marcado por un incidente que generó indignación cuando un hombre australiano irrumpió en el evento y tomó por sorpresa a Ariana Grande, lo que desató críticas y llamados a su arresto.

El agresor, identificado como Johnson Wen, de 26 años, saltó las barricadas y cargó a la cantante, quien reaccionó visiblemente sorprendida mientras él se aferraba a sus hombros y saltaba repetidamente.

Durante el juicio se reveló que Wen intentó colarse al estreno dos veces en la misma noche. Tras ser expulsado por seguridad, volvió a saltar las barricadas antes de ser detenido.

Un tribunal de Singapur lo declaró culpable de molestia pública y lo sentenció a nueve días de prisión, aunque la ley permite hasta tres meses.

Los fiscales señalaron que Wen es un “intruso en serie”, pues ya ha irrumpido en conciertos de Katy Perry, The Weeknd y en eventos deportivos, acumulando prohibiciones y multas en Australia.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Gsm8k_F_Lbw_A_Am_Yzt_71a6e18f1b
Ariana Grande y Cynthia Erivo regresan en segunda parte de Wicked
8310a344_426d_4091_ba01_bb7b04a7624a_f08626121c
Asaltante reincidente aterroriza comercios en Reynosa
EH_UNA_FOTO_2025_11_17_T120507_212_ffd6008238
Revelan primer tráiler de acción real de 'Moana'
publicidad

Últimas Noticias

cc1ec401_6be8_4888_944e_f0575d82c9ae_c1a1f646b3
Tamaulipas recibe la estafeta del Tianguis de Pueblos Mágicos
rescatan_bebe_pecari_dcab3be907
Rescatan a pecarí bebé en alcantarilla de Guadalupe
metro_chicago_prende_a_mujer_fuego_7c9488ef3f
Hombre prende fuego a mujer en tren de Chicago y huye
publicidad

Más Vistas

INFO_7_UNA_FOTO_6_5598fb13a2
Detienen a Marco Antonio 'N' por presunta violencia familiar
EH_FOTO_VERTICAL_2025_11_16_T135049_633_41fbfdfcd7
Cierres viales en Monterrey por desfile del 20 de Noviembre
EH_CONTEXTO_33_57d3e9328b
Balean "El Jerry" en Sinaloa; influencer presumía armas en redes
publicidad
×