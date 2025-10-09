Serie precuela de 'Game of Thrones' llegará en enero de 2026

"A Knight of the Seven Kingdoms", la serie precuela de la aclamada serie "Game of Thrones", ya tiene fecha de estreno, pues este jueves la plataforma de streaming HBO presentó el tráiler de la nueva serie durante la Comic Con de Nueva York.

La serie contará con seis episodios y estará protagonizada por Peter Claffe como el caballero y Dexter Sol Ansell como su pequeño guardián.

Este nuevo proyecto es una adaptación de la serie de noveletas de fantasía de George R. R. Martin, "Tales of Dunk and Egg", y estará ambientada un siglo antes de los acontecimientos vistos en "Game of Thrones".

Durante su panel en el evento celebrado en Nueva York, los actores de la serie revelaron detalles sobre esta historia que transcurre en el mundo de Westeros y que se centra en el caballero Ser Duncan el Alto.

George R.R. Martin reveló que su inspiración para la serie se dio a partir de un comentario de un crítico en donde se quejó de que "nadie escribe sobre la gente común", en referencia a todos los reyes y nobles que aparecen en la saga.

De acuerdo con la descripción de la serie, compartida por la misma plataforma, esta nueva historia señala que "dos héroes improbables deambulan por Westeros: un caballero joven e inocente pero valiente, Ser Duncan el Alto, y su diminuto escudero, Huevo".

"Ambientada en una época en que la línea de los Targaryen aún tiene el Trono de Hierro, y el recuerdo del último dragón no ha pasado todavía de la memoria viva, grandes destinos, poderosos enemigos y peligrosas hazañas esperan a estos improbables e incomparables amigos", se lee en la descripción.

