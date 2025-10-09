Cerrar X
escena_precuela_game_of_thrones_223859623e
Escena

Serie precuela de 'Game of Thrones' llegará en enero de 2026

La serie contará con seis episodios y estará protagonizada por Peter Claffe como el caballero y Dexter Sol Ansell como su pequeño guardián

  • 09
  • Octubre
    2025

"A Knight of the Seven Kingdoms", la serie precuela de la aclamada serie "Game of Thrones", ya tiene fecha de estreno, pues este jueves la plataforma de streaming HBO presentó el tráiler de la nueva serie durante la Comic Con de Nueva York.

La serie contará con seis episodios y estará protagonizada por Peter Claffe como el caballero y Dexter Sol Ansell como su pequeño guardián.

Este nuevo proyecto es una adaptación de la serie de noveletas de fantasía de George R. R. Martin, "Tales of Dunk and Egg", y estará ambientada un siglo antes de los acontecimientos vistos en "Game of Thrones".

Durante su panel en el evento celebrado en Nueva York, los actores de la serie revelaron detalles sobre esta historia que transcurre en el mundo de Westeros y que se centra en el caballero Ser Duncan el Alto.

George R.R. Martin reveló que su inspiración para la serie se dio a partir de un comentario de un crítico en donde se quejó de que "nadie escribe sobre la gente común", en referencia a todos los reyes y nobles que aparecen en la saga.

De acuerdo con la descripción de la serie, compartida por la misma plataforma, esta nueva historia señala que "dos héroes improbables deambulan por Westeros: un caballero joven e inocente pero valiente, Ser Duncan el Alto, y su diminuto escudero, Huevo".

"Ambientada en una época en que la línea de los Targaryen aún tiene el Trono de Hierro, y el recuerdo del último dragón no ha pasado todavía de la memoria viva, grandes destinos, poderosos enemigos y peligrosas hazañas esperan a estos improbables e incomparables amigos", se lee en la descripción.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_10_10_at_2_16_11_PM_6f8aca3262
Tributo a Guerreras K-Pop se adueñará de la Arena Monterrey
EH_UNA_FOTO_2025_10_04_T111859_587_50235e0107
Taylor Swift deslumbra en estreno de 'The Fate of Ophelia'
ceo_spotify_591e3c6596
Anuncia Spotify que su fundador dejará el cargo de CEO
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_100_a387d6c477
Investiga Fiscalía de Tamaulipas desaparición de regia en Reynosa
G28c_Aug_XIAAP_Ej_D_6b2d5a6219
Tigres Femenil derrota al América y se afianza en el liderato
Whats_App_Image_2025_10_10_at_9_05_09_PM_81d4f9a08f
Revisa IMSS avance de hospitales en NL que costarán $3,200 mdp
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_10_at_1_34_23_AM_a06fac1037
Incumplen con indemnización a empleados de empresa Trazzo
Alberto_de_la_Garza_Evia_80064a7e8c
Caso Catujanes: otra de Alberto de la Garza Evia, dueño de IDEI
nl_catujanes_escurrimientos_228b1402ce
Construyeron casas sobre escurrimientos naturales en Catujanes
publicidad
×