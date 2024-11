Simon Kinberg producirá una nueva trilogía de 'Star Wars'

El medio especializado Deadline informó este jueves que Simon Kinberg, conocido por haber sido el productor de películas como "Deadpool & Wolverine" o "Logan", firmó un acuerdo con el estudio Lucasfilm para escribir y producir una nueva trilogía para el universo de Star Wars.

En la publicación se detalló que el proyecto se centrará en una nueva historia y que Kinberg trabajará con la directora Kathleen Kennedy.

Kinberg no alguien ajeno al universo de Star Wars, pues previamente trabajó en la serie animada “Star Wars Rebels” la cual se emitió entre 2014 y 2018, y fungió como asesor en la película de 2015, “Star Wars Episode VII: The Force Awakens”.

Aunque los detalles de la trama siguen siendo un total misterio, algunas fuentes han sugerido que esta nueva trilogía de Kinberg podría continuar la historia de la familia Skywalker, retomando así las raíces de la saga iniciada por George Lucas en 1977 con “Star Wars: A New Hope”.

Sin embargo, expertos de la industria, han cuestionado esta posibilidad, pues este paso podría crear una saga completamente nueva y separada del legado de Skywalker.

Por su parte, Disney tiene previsto estrenar “The Mandalorian & Grogu" en 2026, y otras dos películas, de las cuales, aún no se han revelado los títulos, para diciembre de 2026 y diciembre de 2027.

