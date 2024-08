'Sonic 3' estrena primer tráiler con Keanu Reeves y Jim Carrey

Paramount Pictures lanzó el tan esperado primer tráiler de "Sonic 3", la nueva entrega de la exitosa franquicia basada en los populares videojuegos de Sega.

La película trae una gran sorpresa para los fanáticos esta vez: la introducción del icónico antihéroe Shadow, interpretado por la estrella de Hollywood Keanu Reeves.

El tráiler, que muestra impresionantes escenas de acción y efectos visuales que prometen una película llena de adrenalina y aventuras, también confirma el regreso de Jim Carrey en su aclamado papel como el excéntrico y malvado Dr. Robotnik.

Aunque los detalles específicos de la trama se mantienen en secreto, es evidente que Shadow jugará un papel central en el conflicto de la historia. Este personaje, que debutó en el videojuego Sonic Adventure 2 en 2001, es una creación del Profesor Gerald Robotnik, el abuelo del villano de las películas anteriores.

Keanu Reeves, conocido por su papel en John Wick, presta su voz a Shadow, sumándose a un elenco estelar que incluye a Ben Schwartz como Sonic, James Marsden como Tom Wachowski, Tika Sumpter como Maddie Wachowski, Idris Elba como Knuckles, y Colleen O’Shaughnessey como Miles "Tails" Prower. Además, la película presenta nuevos talentos como Krysten Ritter, quien debutará en la franquicia interpretando a la Directora Rockwell.

Según el productor Toby Ascher, Sonic 3 se inspira en elementos de Sonic Adventure 2 y otros juegos que marcaron la infancia de muchos seguidores de la franquicia. "Será una película gigantesca, divertida e increíble", comentó Ascher a GamesRadar+, destacando el compromiso del equipo de producción con los fans de Sonic.

Jeff Fowler, director de las dos primeras películas, regresa para dirigir esta tercera entrega, con un guion escrito por Pat Casey, Josh Miller y John Whittington. La banda sonora también promete ser un deleite para los seguidores, con la inclusión de “Live and Learn” de Crush 40, tema clásico del juego Sonic Adventure 2.

Las dos primeras películas de la saga recaudaron más de 724 millones de dólares a nivel mundial, impulsando el desarrollo de Sonic 3 y la serie Knuckles para Paramount+. La nueva película está programada para estrenarse el 20 de diciembre de 2024, justo a tiempo para la temporada navideña, y se espera que sea un gran éxito en taquilla, continuando con el legado de la franquicia en la gran pantalla.

New adventure. New rival. 💙💛❤️🖤 Watch the trailer for #SonicMovie3 - only in theatres December 20. pic.twitter.com/MU7493hNfm