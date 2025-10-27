Sophie Turner y Chris Martin, ¿cita secreta en Londres?
Sophie Turner y Chris Martin habrían compartido una cita secreta en Londres apenas una semana después de que la actriz británica terminara su relación
Sophie Turner y Chris Martin habrían compartido una cita secreta en Londres apenas una semana después de que la actriz británica terminara su relación con Peregrine Pearson, según reporta el Daily Mail.
La actriz de Game of Thrones, de 29 años, puso fin definitivamente a su romance intermitente con Pearson a finales de septiembre, tras varias idas y vueltas desde su inicio en octubre de 2023. Testigos aseguran que la ruptura se dio luego de una boda de alta sociedad donde se les vio discutiendo y reconciliándose en la pista de baile.
Días después, Turner fue vista cenando con Martin, de 48 años, lo que generó especulaciones sobre un posible vínculo sentimental.
Ni la actriz ni el vocalista de Coldplay han hecho declaraciones al respecto, pero medios británicos aseguran que hubo “química inmediata” entre ellos.
Martin tampoco atraviesa un momento estable en lo sentimental, tras su separación de Dakota Johnson en junio. Turner, por su parte, ha centrado su vida entre Londres, sus hijas y proyectos cinematográficos.
Por ahora, no hay confirmación oficial ni fotografías que respalden un romance, aunque la fan declarada del músico podría estar viviendo un inesperado acercamiento con él.
