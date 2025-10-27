Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_2025_10_27_T125249_719_23c61065ed
Escena

Sophie Turner y Chris Martin, ¿cita secreta en Londres?

Sophie Turner y Chris Martin habrían compartido una cita secreta en Londres apenas una semana después de que la actriz británica terminara su relación

  • 27
  • Octubre
    2025

Sophie Turner y Chris Martin habrían compartido una cita secreta en Londres apenas una semana después de que la actriz británica terminara su relación con Peregrine Pearson, según reporta el Daily Mail.

La actriz de Game of Thrones, de 29 años, puso fin definitivamente a su romance intermitente con Pearson a finales de septiembre, tras varias idas y vueltas desde su inicio en octubre de 2023. Testigos aseguran que la ruptura se dio luego de una boda de alta sociedad donde se les vio discutiendo y reconciliándose en la pista de baile.

Días después, Turner fue vista cenando con Martin, de 48 años, lo que generó especulaciones sobre un posible vínculo sentimental.

Ni la actriz ni el vocalista de Coldplay han hecho declaraciones al respecto, pero medios británicos aseguran que hubo “química inmediata” entre ellos.

Martin tampoco atraviesa un momento estable en lo sentimental, tras su separación de Dakota Johnson en junio. Turner, por su parte, ha centrado su vida entre Londres, sus hijas y proyectos cinematográficos.

Por ahora, no hay confirmación oficial ni fotografías que respalden un romance, aunque la fan declarada del músico podría estar viviendo un inesperado acercamiento con él.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_10_04_T105632_652_68c2c1e5f3
Suman 335 detenidos en protesta propalestina en Inglaterra
EH_UNA_FOTO_2025_10_02_T122614_007_e0a6f206da
¡Confirmado! NFL volverá a Ciudad de México en 2026
escena_alejandro_speitzer_57abe1a318
Alejandro Speitzer afronta uno de sus mayores retos con 'Cruise'
publicidad

Últimas Noticias

monos_ccc051315b
Monos escapan de un camión volcado en una carretera de EUA
deportes_blue_demon_jr_af93a6c1bf
Blue Demon Jr. hospitalizado tras accidente automovilístico
AP_25302079216178_be65c79b68
Toronto vence a Dodgers en 4to juego y empata la Serie Mundial
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_27_at_1_01_17_AM_533dc2040d
Cierran siete pedreras por causar daños ambientales
2000693c_6f34_418a_b7ed_a37020ae3057_0b945d0001
Llenan módulos por operativo contra placas foráneas
EH_UNA_FOTO_2025_10_27_T083703_394_12434b3933
Invertirán más de 3.4 mdp para 'Nueva Explanada de los Héroes'
publicidad
×