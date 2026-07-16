Subastan esqueleto de T-Rex en $50 millones de dólares

Tiene 183 elementos óseos y está completo en un 61 %, lo que lo sitúa firmemente entre los T. Rex más completos jamás descubiertos

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Uno de los esqueletos de Tyrannosaurus Rex más grandes y completos que se conocen se vendió por $50.1 millones de dólares, en una subasta de la casa Sotheby’s, en Nueva York.

El fósil, apodado Gus, era el dinosaurio más valioso jamás ofrecido en una subasta y fue objeto de una batalla de pujas durante diez minutos.

Por ello, Gus es el dinosaurio más caro tras lograr un récord mundial, luego de su compra.

No se conoce la identidad del nuevo dueño del esqueleto, descubierto y recolectado entre el 2021 y el 2023 en una excavación en Dakota del Sur, Estados Unidos, yque data del Cretácico Tardío, hace unos 67 millones de años.

El récord lo tenía anteriormente, con $44,6 millones de dólares, el estegosaurio Apex, adquirido en Sotheby’s en el 2024 por el magnate financiero Ken Griffith, quien se lo prestó al Museo Americano de Historia Natural de Nueva York.

En las últimas décadas, los fósiles de dinosaurio han ido apareciendo en subastas con precios cada vez más altos para preocupación de los paleontólogos, que reivindican que su lugar está en los centros de investigación y no las colecciones privadas.

Sotheby’s vendió el primer esqueleto de dinosaurio en una subasta en 1997, por $8.4 millones de dólares. El último T. Rex con nombre propio subastado fue Stan, un fósil completo que se vendió en el 2020 por $31.8 millones en Christie’s.

Según Sotheby’s, Gus es un esqueleto montado excepcional, listo para exhibición, y es uno de los T. Rex más grandes jamás encontrados, con una longitud corporal de más de 11 metros y una altura de casi cuatro metros.

Tiene 183 elementos óseos y está completo en un 61 %, lo que lo sitúa firmemente entre los T. Rex más completos jamás descubiertos.

Durante su existencia, Gus fue uno de los depredadores más poderosos» del mundo gracias a su fuerza, sus agudos sentidos y su capacidad de adaptación, detalla un comunicado.