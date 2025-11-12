Cerrar X
210927042445_01_rolling_stones_perform_0926_ba00b681e2
Escena

Subastarán objetos únicos de los Rolling Stones

Más de 180 artículos de la icónica banda, incluyendo una guitarra de Brian Jones y vestuario de Mick Jagger, serán subastados el 4 de diciembre en Dallas

  • 12
  • Noviembre
    2025

Desde una guitarra de Brian Jones hasta una chaqueta de Mick Jagger, o una amplia colección de artículos relacionados con los Rolling Stones, saldrá a subasta.

Un total de 185 objetos, entre ellos pósters, vestuarios y boletos de conciertos, serán subastados el 4 de diciembre durante el evento "Satisfaction: The Rolling Stones Treasures from the Ali Zayeri Collection", organizado por Heritage Auctions, en Dallas.

La pieza más destacada es la guitarra eléctrica Harmony Stratotone de Brian Jones, fallecido cofundador de la banda, cuyo precio se estima entre 200 y 400 mil dólares.

"Fue su primera guitarra eléctrica y la que tocaba en sus primeros conciertos, en sus maquetas e incluso en su primer sencillo, una versión de ‘Come On’ de Chuck Berry", explicó Charles Epting, director de consignaciones, cultura pop e historia de Heritage Auctions.

"No se trata de un instrumento de gama alta. Es el tipo de guitarra que alguien de clase trabajadora podía permitirse a comienzos de los sesenta, un instrumento humilde y modesto que allanó el camino a una de las bandas más grandes de todos los tiempos", añadió Epting.

Gran parte de los artículos a la venta proviene de los primeros años del grupo. Entre ellos, una chaqueta con flecos usada por Jones en su última actuación en vivo con la banda y un libro de su infancia. También se incluirán prendas utilizadas por Mick Jagger y Keith Richards, además de baquetas firmadas por el baterista Charlie Watts, quien falleció en 2021.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

nota_escena_mansion_guitarra_1_99fc566963
Subastarán la guitarra del ex Beatle George Harrison
the_rolling_stones_nuevo_sencillo_99bcd33da8
¡Están de vuelta! The Rolling Stones presentan su nuevo sencillo
publicidad

Últimas Noticias

mario_galaxy_movie_09034c8e34
Anuncian fecha de estreno de 'The Super Mario Galaxy Movie'
EH_UNA_FOTO_2025_11_12_T120240_107_fff9d3dd8e
El diablo viste de a la Moda 2 presenta su primer tráiler
corralongrua_779b43ba95
Beneficia Juárez con 'Descuentos a la Orden' a automovilistas
publicidad

Más Vistas

nl_monterrey_paris_1_ccd80e09cb
De la Macroplaza a la Torre Eiffel: vuelo directo Monterrey-París
EH_UNA_FOTO_2025_11_10_T105307_393_0842d56dd1
Divorcio de Angélica Vale: Otto Padrón presenta demanda
EH_DOS_FOTOS_2025_11_10_T140459_071_57cf57db28
Hallan cabeza humana en Morelos; horas después su cuerpo
publicidad
×