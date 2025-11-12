Subastarán objetos únicos de los Rolling Stones

Desde una guitarra de Brian Jones hasta una chaqueta de Mick Jagger, o una amplia colección de artículos relacionados con los Rolling Stones, saldrá a subasta.

Un total de 185 objetos, entre ellos pósters, vestuarios y boletos de conciertos, serán subastados el 4 de diciembre durante el evento "Satisfaction: The Rolling Stones Treasures from the Ali Zayeri Collection", organizado por Heritage Auctions, en Dallas.

La pieza más destacada es la guitarra eléctrica Harmony Stratotone de Brian Jones, fallecido cofundador de la banda, cuyo precio se estima entre 200 y 400 mil dólares.

"Fue su primera guitarra eléctrica y la que tocaba en sus primeros conciertos, en sus maquetas e incluso en su primer sencillo, una versión de ‘Come On’ de Chuck Berry", explicó Charles Epting, director de consignaciones, cultura pop e historia de Heritage Auctions.

"No se trata de un instrumento de gama alta. Es el tipo de guitarra que alguien de clase trabajadora podía permitirse a comienzos de los sesenta, un instrumento humilde y modesto que allanó el camino a una de las bandas más grandes de todos los tiempos", añadió Epting.

Gran parte de los artículos a la venta proviene de los primeros años del grupo. Entre ellos, una chaqueta con flecos usada por Jones en su última actuación en vivo con la banda y un libro de su infancia. También se incluirán prendas utilizadas por Mick Jagger y Keith Richards, además de baquetas firmadas por el baterista Charlie Watts, quien falleció en 2021.

