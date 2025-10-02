Taylor Swift lanzará 'The Life of a Showgirl', su duodécimo álbum

La cantante estadounidense Taylor Swift lanzará el viernes su duodécimo álbum de estudio, "The Life of a Showgirl", un proyecto que marca un giro en su carrera y que llega en un momento de plenitud personal y profesional: ha recuperado los derechos de su catálogo, culminó su multimillonaria gira "The Eras Tour" y recientemente se comprometió con el jugador de futbol americano Travis Kelce.

El disco supone un cambio de rumbo respecto a sus últimos trabajos íntimos como folklore, evermore y The Tortured Poets Department.

Para esta nueva producción, Swift recupera a los productores suecos Max Martin y Shellback, arquitectos de éxitos de 1989, Reputation y Red, dejando en pausa su colaboración con Jack Antonoff y Aaron Dessner, responsables de sus discos más introspectivos.

Este regreso ha generado la expectativa de un sonido más cercano a 1989 e incluso a la energía de Reputation.

Inspiraciones y narrativa del álbum

Compuesto por doce canciones, el disco se inspira en figuras femeninas icónicas. La primera pista, "The Fate of Ophelia", recrea la tragedia de la heroína de Shakespeare, un concepto que también se refleja en la portada donde Swift aparece sumergida en agua con un vestido de pedrería.

Otro tema destacado es "Elizabeth Taylor", en homenaje a la legendaria actriz de Hollywood. Ambas figuras convergen en la idea central del álbum: relatar la vida de la cantante tras los escenarios y el impacto de su última gira.

La canción principal, "The Life of a Showgirl", contará además con la participación de Sabrina Carpenter, quien acompañó a Swift en parte de su tour.

El lanzamiento ha sido acompañado de múltiples actividades alrededor del mundo. En Nueva York, Spotify instaló un pop up interactivo que adelanta fragmentos de letras y pistas visuales sobre el álbum.

Por su parte, Uber organiza en Nueva York, Los Ángeles y Nashville un espacio temático donde los fans podrán interactuar con referencias del disco e incluso adoptar gatos, la mascota favorita de la cantante.

La celebración culminará con la proyección de un audiovisual de 89 minutos, disponible entre el 3 y el 5 de octubre, en el que la artista compartirá imágenes exclusivas de este nuevo proyecto.

“El disco nace del momento más alegre, salvaje y dramático que he vivido nunca”, expresó Swift en un podcast.

