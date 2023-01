¿Team Piqué? Luisito Comunica comparte polémica foto

Tal parece que el influencer Luisito Comunica quiso subirse al tren de la polémica entre Shakira y Piqué desde que fue lanzada la canción 'Sessions #53' de la colombiana con Bizarrap.

Y es que al joven se le ocurrió posar afuera de una tienda Rolex portando un reloj Casio. Por esta razón, el famoso fue duramente criticado por sus seguidores y los fanáticos de Shakira.

Posteriormente, algunos usuarios consideraron que se estaba burlando de Shakira, mientras que otros lamentaron que se pusiera de parte de Piqué.

'No te quemes apoyando el lado incorrecto'. '¿O sea que eres tipo Piqué? Mmm. 'Primero defendiendo a Bad Bunny y ¿ahora esto? Mi compa el que se esta buscando que lo cancelen'. 'Luisito acostumbró a reírme y disfruto tus post pero como este nomas no, no hay que burlarnos del dolor de los demás' 'Claramente le pagaron a Luisillo', ‘Si no se acuerdan, le puso cachos a Cinthia, claro que es un Casio', fueron algunas de las respuestas que recibió el influencer.