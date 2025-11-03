The Beach Boys cierran el Festival Internacional de Santa Lucía

Con broche de oro cerró la décimo octava edición del Festival Internacional de Santa Lucía, gracias a la presentación del grupo The Beach Boys, la legendaria banda estadounidense que ha marcado a distintas generaciones.

La Explanada de los Héroes se transformó en un escenario vibrante, en el que la agrupación generó una nostálgica velada, que unió a distintas generaciones gracias a la música.

Durante el concierto, el público coreó temas como Surfin, USA, Wouldn’t It Be Nice y Good Vibrations, que evocaron los mejores momentos de la historia del rock y del pop mundial, creando una atmósfera mágica en el corazón de la ciudad.

El ambiente fue de celebración total. Familias, parejas y grupos de amigos convivieron en un entorno seguro y festivo, pues el concierto se realizó en un tono muy familiar y conforme a lo planeado.

Desde las primeras notas, el público respondió con entusiasmo, llenando la explanada de luces, aplausos y una energía contagiosa que se extendió hasta el cierre del evento.

Previo al gran concierto de clausura, el público disfrutó del espectáculo “La Travesía del Alma”, presentado en el Lago Fundidora por la compañía internacional Laser Quantum.

Este montaje visual y sensorial combinó luz, música, tecnología y movimiento para ofrecer una experiencia inmersiva que cautivó los sentidos y provocó la emoción de miles de asistentes.

El Festival Internacional de Santa Lucía 2025 reafirmó su papel como uno de los eventos culturales más importantes del país, consolidándose como un símbolo de diversidad, inclusión y colaboración artística.

A lo largo de varias semanas, el festival ofreció una amplia programación con presentaciones locales, nacionales e internacionales que enriquecieron la vida cultural de Nuevo León y fortalecieron su proyección a nivel global.

En esta edición, se promovió una visión incluyente y accesible del arte, llevando espectáculos gratuitos a espacios públicos y acercando la cultura a miles de personas.

El evento de clausura contó con la presencia de Samuel García, Gobernador del Estado, Melissa Segura Guerrero, Secretaria de Cultura;

Victoria Kühne, presidenta del Patronato del FISL; Érika López Treviño, coordinadora ejecutiva del Festival; Miguel Ángel Flores Serna, secretario de Gobierno; y Jean Joseph Léautaud Russek, director general del Parque Fundidora.

