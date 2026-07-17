Tiffany Young anuncia su álbum debut y gira por Asia

La integrante de Girls' Generation lanzará "Edge of Calm" el 20 de agosto y realizará una gira por ocho ciudades asiáticas

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Tiffany Young, integrante de Girls' Generation, anunció el lanzamiento de su primer álbum de estudio como solista, Edge of Calm, programado para el 20 de agosto a través de Pacific Music Group y Pacific Records.

El estreno del material estará acompañado por una gira por ocho ciudades de Asia, que comenzará el 12 de septiembre en Hong Kong y recorrerá distintos escenarios de la región.

Un álbum con una década de evolución artística

El disco estará compuesto por 11 canciones y combinará distintos géneros musicales para reflejar la evolución de Young durante sus años como artista en solitario.

La cantante participó de manera activa en el proceso creativo del proyecto, supervisando aspectos como el concepto general, el estilismo, la dirección visual y la narrativa de los videoclips.

Sobre el significado del álbum, Tiffany Young explicó que la producción representa un proceso de búsqueda personal y una etapa en la que dejó de enfocarse en las expectativas externas para conectar con su propia identidad artística.

La artista señaló que, en lugar de buscar una reinvención, apostó por perfeccionar los elementos que considera más auténticos de su propuesta musical.

Young describió Edge of Calm como un trabajo más sutil y sincero, con la intención de que tanto el álbum como la gira sean percibidos como una experiencia emocional continua para sus seguidores.

Éxitos previos y trayectoria internacional

El álbum llegará después del lanzamiento de Summer's Not Over, sencillo publicado a principios de este año para conmemorar el décimo aniversario de su debut en solitario.

La canción acumuló más de 367 mil reproducciones en Spotify y su video oficial superó los 1.8 millones de vistas en YouTube.

Como integrante de Girls' Generation, Young forma parte de uno de los grupos más reconocidos del K-pop, con un catálogo que incluye 16 sencillos número uno, más de mil 800 millones de reproducciones en YouTube y más de 120 premios internacionales.

En su carrera individual, Tiffany debutó en el puesto número cinco de la lista Billboard Next Big Sound y recibió el reconocimiento como Mejor Artista Revelación en Solitario en los iHeartRadio Music Awards.

La gira de Edge of Calm iniciará en Hong Kong el 12 de septiembre y continuará por Yakarta el 19 de septiembre, Singapur el 26 de septiembre, Taipéi con dos conciertos los días 9 y 10 de octubre, Ciudad Ho Chi Minh el 17 de octubre y Bangkok el 25 de octubre.

El recorrido concluirá con una presentación en Seúl el 27 de diciembre. Las entradas para la primera fecha en Hong Kong estarán disponibles a partir del 24 de julio.