Toronto exhibirá filmes de Almodóvar y Gael García Bernal

El Festival de Toronto proyectará nuevas películas de Pedro Almodóvar, Gael García Bernal y estrenará mundialmente 'I Play Rocky'

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El Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) anunció las películas que integrarán sus galas y presentaciones especiales, destacando el estreno mundial de I Play Rocky, además de nuevas producciones de cineastas como Pedro Almodóvar, Gael García Bernal y Benjamín Naishtat.

La edición de este año se celebrará del 10 al 20 de septiembre y concluirá con la proyección del documental Villeneuve: The Rise of a Legend, dedicado al piloto canadiense de Fórmula 1 Gilles Villeneuve.

"I Play Rocky", uno de los grandes estrenos

Entre las producciones más esperadas figura I Play Rocky, dirigida por Peter Farrelly, que narra el proceso de creación de la película Rocky (1976), cinta que lanzó a la fama a Sylvester Stallone.

Anthony Ippolito interpreta al joven Stallone en esta historia que recrea cómo el actor escribió el guion que dio origen a uno de los personajes más emblemáticos del cine, aunque el propio Stallone no participa en el proyecto.

El certamen también albergará los estrenos mundiales de Evil Genius, debut como directora de Courteney Cox; Girl Group, dirigida y protagonizada por Rebel Wilson; Misty Green, de Chris Rock, y Up Against It, de Trudie Styler, con Antonio Banderas en el elenco.

Presencia del cine en español

La programación incluirá La bola negra, de Javier Ambrossi y Javier Calvo; Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, y Hombre al agua, el nuevo largometraje dirigido por el mexicano Gael García Bernal, que llegará como estreno en Norteamérica.

También se presentará Glaxo, del argentino Benjamín Naishtat, adaptación de la novela de Hernán Ronsino y protagonizada por Lali Espósito, Esteban Lamothe y Marcelo Subiotto.

El festival canadiense también proyectará varias producciones que participaron en la más reciente edición del Festival de Cannes, entre ellas La bola negra, Fjord, All of a Sudden, Coward y Minotauro.

Asimismo, el público podrá ver títulos como Búnker, protagonizada por Javier Bardem y Penélope Cruz; The Debut, de Jesse Eisenberg, y Possible Love, del surcoreano Lee Chang-dong.