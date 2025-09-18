Cerrar X
Trump celebra la cancelación del programa de Jimmy Kimmel

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como “buenas noticias” la cancelación del programa Jimmy Kimmel Live de la cadena ABC

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como “buenas noticias” la cancelación del programa Jimmy Kimmel Live de la cadena ABC, propiedad de Disney, tras los controvertidos comentarios del presentador sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, ocurrido el 10 de septiembre.

En un mensaje publicado en su cuenta de Truth Social, Trump describió a Kimmel como “un completo perdedor” y celebró la decisión de ABC, afirmando que “finalmente tuvieron coraje” al cancelar un programa con “pésimos índices de audiencia”.

La cancelación se produce tras una emisión en la que Kimmel se burló de la reacción de Trump ante la muerte de Kirk, destacando un clip donde el presidente, al ser preguntado sobre el asesinato, respondió: “Creo que muy bien”, antes de hablar sobre la nueva sala de baile de la Casa Blanca.

Kimmel también afirmó que “la pandilla MAGA” intentó desvincular al asesino, Tyler Robinson, del movimiento conservador para obtener rédito político.

Nexstar, responsable legal de ABC, emitió un comunicado rechazando los comentarios de Kimmel y anunció que reemplazará el programa con otra programación en sus mercados afiliados.

Trump también aprovechó para criticar el programa de Seth Meyers en NBC, al que calificó de “perdedor” por sus bajas audiencias y cobertura mediática “sesgada”.

Estas acciones se suman a recientes controversias del mandatario contra medios, incluyendo una demanda multimillonaria contra The New York Times y un incidente con un reportero australiano en la Casa Blanca.


