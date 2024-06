Tu guía de entretenimiento ¿Qué hacer este fin de semana?

Tu guía de entretenimiento



Angélicas ¡al cuadrado!

El talento que poseen es innegable, Angélica María y Angélica Vale están listas para ofrecerle a los espectadores una noche memorable.

Madre e hija alternarán en el escenario de la Arena Monterrey para presentar un emocionante espectáculo musical, que abarcará décadas de éxitos en teatro, cine, música y televisión.

Este fascinante show no sólo celebra el talento individual de cada Angélica, sino que también ofrece una perspectiva íntima y reveladora de los momentos detrás del escenario que han marcado sus carreras.

Desde deslumbrantes actuaciones teatrales hasta inolvidables interpretaciones en la pantalla grande. Los espectadores tendrán el privilegio de sumergirse en anécdotas y recuerdos entrañables mientras Las Angélicas comparten episodios clave de su vida personal y profesional.



Dónde: Arena Monterrey

Cuándo: Viernes 28 de junio

A qué hora: 21:00 horas



Duelo de interpretaciones

Yuri y Cristian Castro se han convertido en uno de los dúos más aclamados este año. Unidos en el escenario tour, es un espectáculo que suma en el show lo mejor de cada artista, combinando el talento y los éxitos que los han consagrado, compartiendo micrófonos en esas canciones que nos ponen ‘la piel de gallina’ como Maldita primavera, Detrás de mi ventana, Yo te pido amor, No podrás, Nunca voy a olvidarte y Azul.



Dónde: Auditorio Citibanamex

Cuándo: Viernes 28 de junio

A qué hora: 21:00 horas





Y no te pierdas

*Los Invasores de Nuevo León, Secretto y Los Tigrillos te esperan en una gran noche de acordeones este sábado 29 de junio a las 21:00 horas en la Arena Monterrey.



*Paty Cantú llega con su Feliz Breakup Tour la intérprete abarca éxitos icónicos y nuevas joyas de su repertorio. La cita es este sábado a las 21:00 horas en Showcenter Complex.



* María Conchita Alonso ofrecerá su espectáculo Sin vergüenza una noche loca de copas, en el Auditorio Cumbres, Daniel René y La Morocha alternarán en el show de este sábado 29 de junio a las 22:00 horas.



*El escenario está listo para recibir este fin de semana a grupo Duelo el viernes 28 y sábado 29, Bely y Beto domingo 30 en el redondel de Domo Care.



*Románticos y Locos es el nombre del show que reúne a los cantautores Francisco Céspedes y Edgar Oceransky, éste viernes 28 de junio a las 21:00 horas en Escenario GNP.



Guía cultural



MARCO está de fiesta

¡cumple sus primeros 33 años!

El festejo inicia este viernes 28 de junio, día del aniversario de MARCO, y continúa con las Noches de Verano, todos los miércoles de julio, con la participación de artistas como Pato Machete, Nortec, Gil Cerezo, entre otros.

Las jornadas inician a las 17:45 horas con visitas guiadas por las exposiciones, y los conciertos comienzan a las 19:30 horas para más detalle puedes visitar. www.marco.org.mx



Memorias de Nuevo León

El Museo de Historia Mexicana invita a ser parte del ciclo de charlas Memorias de Nuevo León. Historia de la colonia Morelos, el auditorio del recinto recibirá al público este viernes 28 a las 19:00 horas.



Homenaje a GEROCA

El arte de Gerardo Rodríguez Canales, más conocido como GEROCA, se muestra en la Pinacoteca de Nuevo León. Sus pinturas y dibujos son una crónica visual e histórica de nuestra realidad. Lunes a domingo, martes cerrado de 10:00 a 18:00 horas.



Verano en la librería

Historias y personajes llenos de diversión se harán presentes con la magia de cuentacuentos en la Casa de la Cultura de Nuevo León, este sábado 29 de junio a las

11:00 horas.







¿Qué leer?



La ciencia en la sombra

Escritor: J.M. Mulet

Sinopsis: Por fin podrás entender las técnicas que utiliza la policía científica para resolver crímenes. ¿Cómo funciona una prueba de ADN? ¿Puede un insecto señalar al culpable de un asesinato? ¿Cómo se sabe a qué hora se produjo un asesinato? ¿Por qué algunos cadáveres se descomponen y otros no? ¿Cómo se identifican los cadáveres de personajes históricos?

J. M. Mulet nos sumerge, con rigurosidad y un registro desenfadado, en la parte más oscura de la condición humana, con guantes de experto. Gracias a este libro por fin entenderás las técnicas que utiliza la policía científica para resolver crímenes.



¿Qué ver en la TV?



Star Wars: The Acolyte

La galaxia se expande con un nuevo proyecto; Lucasfilm presenta Star Wars: The Acolyte, una serie original de acción real de la creadora y productora ejecutiva Leslye Headland hecha exclusivamente para Disney+.

En la trama, una impactante ola de crímenes enfrenta a un respetado maestro Jedi (Lee Jung-jae), con una peligrosa guerrera de su pasado (Amandla Stenberg). A medida que emergen nuevas pistas, ambos se internan en un oscuro camino en el que fuerzas siniestras revelan que no todo es lo que parece.





El estreno de la semana



Un Lugar En Silencio: Día Uno

Un enemigo mortal y desconocido que caza mediante el sonido y mata sin piedad, acecha a la ciudad de Nueva York en Un Lugar En Silencio: Día Uno. La tercera entrega y precuela de la exitosa franquicia, llega a las salas de cine trayendo respuestas al público que ha seguido las películas.

Samira (Lupita Nyong'o) regresa a la ciudad pero termina atrapada en una pesadilla de lo que podría ser su último día en la Tierra. Acompañada por un desconocido llamado Eric (Joseph Quinn) y su gato Frodo, se embarca en un peligroso viaje pasando por edificios en llamas, metros inundados y coches destrozados en un mundo silencioso donde el peligro acecha por todas partes.

Las primeras dos entregas de Un lugar en silencio recaudaron más de $600 millones de dólares y obtuvieron nominaciones a premios como el Óscar, el BAFTA y el Globo de Oro; hazaña que esperan repetir.



