Village People despide a Victor Willis con sus disfraces

Integrantes de Village People homenajearon a Victor Willis en su funeral vestidos como sus icónicos personajes del grupo

Los integrantes de Village People rindieron homenaje a Victor Willis durante su funeral en San Diego, California, al acudir vestidos con los emblemáticos trajes que caracterizaron al grupo de música disco.

El servicio fúnebre reunió a cerca de 50 personas en el cementerio y funeraria Greenwood Memorial Park para despedir al cantante, cofundador y vocalista principal de la agrupación, quien falleció el pasado mes tras una "enfermedad breve pero agresiva".

Entre los asistentes estuvieron miembros actuales de Village People, quienes ocuparon la primera fila durante la ceremonia vestidos como los personajes clásicos de la banda.

James Kwong, caracterizado como el obrero de la construcción; Nicholas Manelick, como el vaquero; Javier Pérez, como el nativo americano; James Lee, como el soldado estadounidense, y JJ Lippold, como el hombre de cuero, acudieron con sus tradicionales atuendos para despedir al intérprete.

La voz detrás de "YMCA"

Victor Willis, quien tenía 74 años, fue uno de los fundadores de Village People en 1977 y dio vida al personaje del policía dentro del grupo. Además de ser el vocalista principal, fue uno de los principales compositores de los éxitos de la agrupación junto al productor Jacques Morali.

Entre sus canciones más reconocidas se encuentran YMCA, Macho Man y In the Navy. El tema YMCA, lanzado en 1978, se convirtió en un fenómeno mundial y fue incluido en 2020 en el Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.

Una trayectoria marcada por la música disco

Nacido en Dallas, Texas, y criado en San Francisco, Willis comenzó cantando góspel en la iglesia bautista de su padre. Antes de formar parte de Village People participó en producciones musicales, incluyendo The Wiz en Broadway.

Fue descubierto por los productores Jacques Morali y Henri Belolo, quienes impulsaron la creación de Village People. La agrupación alcanzó fama internacional gracias a sus personajes característicos, sus vestuarios llamativos y sus canciones convertidas en himnos de la era disco.

Willis dejó la agrupación a principios de la década de 1980 y posteriormente enfrentó distintos problemas personales. En 2012 obtuvo una victoria legal relacionada con los derechos de autor de sus canciones, lo que le permitió recibir créditos de composición y mejores regalías.

En 2017 regresó a una formación de Village People y continuó presentándose con el grupo durante los años siguientes, incluyendo una participación en un evento previo a la investidura del presidente Donald Trump en 2025.

La muerte de Victor Willis ocurrió el 30 de junio de 2026, un día antes de cumplir 75 años. Su legado permanece ligado a algunos de los mayores himnos de la música disco, especialmente YMCA, una canción que continúa presente en celebraciones y eventos deportivos alrededor del mundo.