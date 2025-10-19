Cerrar X
Escena

Vuelve a México 31 Minutos con su espectáculo Radio Guaripolo II

El icónico noticiero chileno de títeres regresa a México después de cuatro años de ausencia con su nuevo espectáculo Radio Guaripolo II

  • 19
  • Octubre
    2025

El icónico noticiero chileno de títeres regresa a México después de cuatro años de ausencia con su nuevo espectáculo Radio Guaripolo II, una producción que pone al caótico Guaripolo al frente de un programa de radio nocturno lleno de humor absurdo, sátira mediática, entrevistas imposibles y música en vivo.

El anuncio se hizo oficial, justo una semana después de que su Tiny Desk Concert rompiera récords de visualizaciones en NPR, reviviendo la nostalgia con clásicos como "Yo nunca vi televisión" y "Me cortaron mal el pelo".

¿Qué es Radio Guaripolo II?

Este show teatral expande el universo de 31 Minutos recreando una emisión radial en vivo, donde Guaripolo toma el control total del micrófono.

Espera segmentos bizarras, llamadas de oyentes extraños, canciones originales y el regreso del elenco completo: Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Policarpo Avendaño, Patana y más.

Es una mezcla perfecta de títeres, improvisación y comedia para toda la familia, con toques críticos que mantienen el espíritu irreverente del programa original de 2003.

Fechas y sedes de los shows en México

La gira mexicana de 31 Minutos con Radio Guaripolo II se llevará a cabo en abril de 2026 con las siguientes fechas confirmadas:

  • Guadalajara, 1 de abril del 2026
  • Ciudad de México, 3, 4 y 5 de abril
  • Puebla, 7 de abril
  • Mérida, 9 de abril
  • Cancún, 11 de abril

La preventa de los boletos estará disponible en Citibanamex en 17 de octubre, y un día después iniciará la venta general en taquillas y a través de la pagina oficial de Ticketmaster.  

 


Comentarios

