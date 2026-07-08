Wes Anderson queda atrapado en ascensor con Luke Wilson

El director Wes Anderson, Luke Wilson y James L. Brooks vivieron un inesperado momento al quedar encerrados en un ascensor del Museo de la Academia

El director Wes Anderson, el actor Luke Wilson y el productor James L. Brooks protagonizaron un inesperado episodio durante su visita al Museo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, luego de quedar atrapados en un ascensor durante aproximadamente media hora.

El incidente ocurrió después de una sesión de preguntas y respuestas realizada con motivo de la proyección por el 30 aniversario de Bottle Rocket, la primera película dirigida por Anderson, que reunió nuevamente al cineasta con parte del equipo de la cinta.

Bomberos acudieron al rescate

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles acudió para auxiliar a Anderson, Wilson, Brooks y otras personas que quedaron dentro del elevador averiado.

En un video compartido en Instagram por la especialista en producción Carolyn Dunn, se observa al director conversando con los bomberos y preguntando si tenían alguna explicación sobre la falla del mecanismo.

"¿Tienen alguna teoría sobre qué pudo haber fallado?", preguntó Anderson, a lo que uno de los bomberos respondió que probablemente el ascensor había soportado demasiado peso.

El ascensor involucrado aparentemente era el utilizado para acceder al patio exterior del museo, cerca del área de valet parking, y no los elevadores destinados al acceso general de visitantes dentro del recinto.

La proyección especial de Bottle Rocket y la conversación posterior fueron consideradas una aparición poco común de Anderson en Los Ángeles, donde el cineasta compartió escenario con Luke Wilson y James L. Brooks.

La película de 1996 contó también con las actuaciones de Owen Wilson, Ned Dowd y Shea Fowler, y representó un momento clave en la carrera de Anderson al otorgarle reconocimiento como mejor director novel en los MTV Movie Awards.

Celebración de la música de Wes Anderson

El universo cinematográfico del director continuará siendo homenajeado con el espectáculo Música de las películas de Wes Anderson, que llegará al Hollywood Bowl durante tres noches a partir del viernes.

El evento será presentado por Bill Murray y contará con la participación de artistas como Mark Mothersbaugh, Beck, Jenny Lewis, Jackson Browne y Jason Schwartzman.

Hasta el momento no se ha confirmado si Wes Anderson asistirá a las presentaciones, ni si contará con nuevos encuentros inesperados con elevadores durante la celebración.