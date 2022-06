Ximena Sariñana crece con su música

La cantante compartió cómo nutre su proceso para la creación de nuevas composiciones.

Para Ximena Sariñana las etapas de su vida juegan desde hace un tiempo un rol importante en su proceso creativo. "Todas las experiencias te cambian, cuando grabé el álbum ¿Dónde bailarán las niñas? me transformó mucho el aspecto de la maternidad.

"No tanto en la manera de hacer música, te cambia en querer hacer cosas con un cierto sentido, con cierto mensaje... eso para mí se ha vuelto sumamente importante", detalló la originaria de Guadalajara.

"Hace meses me decía: ´¿Cuál es el momento en que estás más receptivo de abrirte y experimentar el amor?´ Y para mí es la adolescencia, cuando no estás pensando en hacia dónde va a ir, no le estás poniendo nombre y apellido al amor que estás sintiendo, sólo es el aquí y el ahora", compartió sobre las reflexiones que la llevaron a concretar su última placa discográfica Amor Adolescente.

En dicho disco, se reflejan experiencias como el primer beso, el gran ´crush´ de la juventud, o los miedos sobre el qué dirán ante algunas decisiones; a nivel musical, Ximena retrata esas ´estampas´ de vida con distintos sonidos, un collage sónico que se logró gracias a la aportación de la productora Marian Ruzzi.

"Fue muy interesante tener de capitana a una mujer. En mi carrera trabajas con muchos productores y casi siempre eres la única mujer en la habitación y es cool cambiar la balanza, invitar a más mujeres productoras, ingenieras, se vuelve una voz más completa, inclusiva, abierta".

Quiere dueto con Eddie Vedder

Una de las facetas poco conocidas de Ximena es su amor por el rock alternativo y en particular por el grunge, para la intérprete, uno de sus sueños por cumplir es concretar un dueto con Eddie Vedder, el vocalista y líder de Pearl Jam. "¡Eddie Vedder! Para mí sería un tope en la vida hacer algo con él, me fascina su voz, siempre me ha parecido una de las más interesantes en el mundo de la música".