El cantante compartió durante su participacion en un reality show cómo la enfermedad ha afectado a su madre y obligado a su familia a reorganizar sus cuidados

Inicio / Escena / Yahir revela el duro avance del Alzheimer que padece su madre

El cantante y actor mexicano Yahir Othón Parra conmovió profundamente a sus compañeros y a la audiencia durante un reality show al revelar que su madre, la señora Dora Aurelia, padece la enfermedad de Alzheimer.

Durante una íntima conversación con el creador de contenido Jesús Ángel Pérez, conocido popularmente como "Ese Pérez", el exintegrante de La Academia abrió su corazón para compartir por primera vez los devastadores estragos que este padecimiento neurodegenerativo ha causado en su entorno familiar.

Con evidente vulnerabilidad, el intérprete de "Alucinado" confesó que el deterioro cognitivo de su progenitora ha avanzado a tal grado que ya no recuerda detalles fundamentales de su vida, tales como su trayectoria profesional.

"Mi jefa tiene Alzheimer, ya no se acuerda que canto, ya se le olvidó", expresó el sonorense, añadiendo que la situación le "parte el alma" debido a que en múltiples ocasiones ella olvida su nombre o no retiene el recuerdo de sus visitas, a pesar de haber convivido apenas un día antes.

El artista detalló que las alarmas familiares se encendieron cuando los olvidos cotidianos comenzaron a representar un peligro físico latente para su madre, citando como ejemplo incidentes donde encendía la estufa y dejaba sartenes quemándose al olvidar por completo que estaban al fuego.

A raíz de estas situaciones de riesgo, la señora se vio obligada a dejar de trabajar y la familia tuvo que reorganizar por completo sus dinámicas y rutinas con el objetivo de garantizar un cuidado y acompañamiento permanente las 24 horas del día.

Finalmente, Yahir destacó la sólida unión que mantienen sus hermanos en Hermosillo, Sonora, para afrontar esta dura etapa con amor, paciencia y música, intentando siempre hacerla bailar o cantar para crear momentos felices.

La sincera confesión no tardó en volverse viral en las plataformas digitales, donde miles de seguidores del programa de telerrealidad manifestaron mensajes de solidaridad y empatía hacia el cantante, visibilizando paralelamente el complejo reto emocional y logístico que experimentan millones de familias cuidadoras en el mundo.