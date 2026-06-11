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Zac Brown responde a críticas por presentarse en la Casa Blanca

El músico aseguró que su presencia en el evento no tiene motivaciones políticas y que su objetivo es rendir homenaje a las tropas estadounidenses y al país.

  • 11
  • Junio
    2026

El cantante de country Zac Brown defendió su participación en el evento UFC Freedom 250, que se celebrará este fin de semana en la Casa Blanca, luego de recibir críticas en redes sociales por asociarse con una actividad organizada durante la administración del presidente Donald Trump.

El líder de Zac Brown Band será el encargado de interpretar el himno nacional antes de los combates programados, una decisión que ha generado opiniones divididas entre algunos seguidores.

"Esto es patriotismo, no política"

Durante una entrevista en el programa "The Pat McAfee Show", Brown explicó que considera el evento una oportunidad para reconocer a los militares que han servido a Estados Unidos.

"Estoy ahí para las tropas. Estoy allí para honrar a Estados Unidos. Esto es patriotismo, no política", afirmó el artista.

El cantante destacó que miles de miembros activos de las fuerzas armadas asistirán a la función y aseguró que ese es el principal motivo por el que aceptó la invitación.

También señaló que respeta a quienes tienen opiniones distintas, pero dejó claro que no ve su participación como una declaración política.

Un evento histórico para la UFC

Brown reconoció además que es un seguidor de las artes marciales mixtas y agradeció a Dana White, presidente de la UFC, por permitirle formar parte de una cartelera que calificó como histórica.

El artista participará en actividades previas al evento, incluido un concierto después del pesaje oficial, además de interpretar el himno acompañado por la Banda de los Marines.

"Es historia. Formar parte del primer evento deportivo celebrado en el césped de la Casa Blanca es un honor", señaló.

La UFC llegará a la Casa Blanca este fin de semana

El UFC Freedom 250 se realizará el próximo 14 de junio en Washington, D.C., y contará con peleas destacadas entre Ilia Topuria y Justin Gaethje, además del combate entre Alex Pereira y Ciryl Gane.

La función marcará un hecho inédito para la organización al celebrarse dentro de los terrenos de la residencia presidencial estadounidense.


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