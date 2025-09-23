Cerrar X
Escena

Zayn Malik anuncia residencia en Las Vegas en 2026

El ex-One Direction dará siete shows en el Dolby Live de Park MGM del 20 al 31 de enero; preventa arranca mañana y venta general el 26 de septiembre

  • 23
  • Septiembre
    2025

El cantante Zayn Malik desató la euforia de sus seguidores tras anunciar que realizará una residencia en Las Vegas, a inicios del próximo año.

El exintegrante de One Direction que ha tenido éxito en su proyecto solista ha compartido que el Dolby Live de Park MGM albergará siete conciertos.

Aunque no se han dado mayores detalles, la preventa iniciará mañana y la venta general se habilitará el 26 de septiembre en el sitio web del cantante.

Esta es organizada por Live Nation y MGM y, de acuerdo a un comunicado emitido, este marca el inicio de una nueva era para Zayn.

Recordemos que Zayn se presentó en la Ciudad de México los días 25 y 27 de marzo, con una cancelación el 28 de ese mismo mes a causa de enfermedad.

De acuerdo a lo compartido en las redes sociales de Zayn, la residencia tendrá siete fechas que iniciarán desde el 20 de enero y concluirán el 31 del mismo mes del 2026.


Comentarios

Etiquetas:
