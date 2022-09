Zayn Malik se molesta por nueva relación de Gigi Hadid

La modelo actualmente se encuentra saliendo con el actor Leonardo Dicaprio, lo cual no tendría muy contento a su ex y padre de su hija, Zayn Malik.

Gigi Hadid, la modelo y nueva novia de Leonardo DiCaprio se encuentra entre la espada y la pared, pues tal parece que su ex pareja, Zayn Malik no está nada de acuerdo con su nueva relación con el actor.

Han pasado dos años de la separación de Hadid y Malik, pero tal como una relación tóxica, Malik estaría molesto con la modelo pues no le parece que DiCaprio sea el hombre para ella ni mucho menos considera correcto que ya se encuentre saliendo con alguien más.

Es importarte recordar que es la primera pareja que tiene la modelo luego de la separación del ex miembro de One Direction.

La relación podría tornarse difícil pues todo parece indicar que se ha acabado el buen trato entre las celebridades y juntos tienen a una hija de dos años llamada Khai, que por supuesto tiene en custodia la modelo, pero Malik podría tomar represalias por la nueva relación de la madre de su hija.

La ex pareja estuvo junta intermitentemente durante seis largos años, en la que terminaban y regresaban juntos al poco tiempo. Aún así, durante sus últimos años juntos lograron formar una "familia" y compartieron mucho tiempo juntos en el rancho de la familia Hadid durante el embarazo de Gigi, que coincidió con la pandemia.

Los problemas empezaron luego de que la madre de la modelo, Yolanda Hadid, revelara el embarazo de su hija a los medios, cosa que la pareja quería mantener en privado; fue tanta la molestia que ocasionó a Malik, que llegó a discutir con su suegra y usar palabras altisonantes.

La gota que derramó el vaso fue cuando Yolanda declaró a los medios que había sido maltratada físicamente por su yerno, cosa que el cantante negó rotundamente.

Finalmente la pareja se separó gracias a los problemas familiares y parecían llevar una buena relación por el bien de la pequeña Khai, pero todo indica que es solo una fachada pues el interprete de "Pillowtalk" ya no tiene en sus contactos a la madre de su hija ni sigue ya sus cuentas de redes sociales, donde la modelo aún lo sigue.

Hadid se encuentra por el momento feliz con Dicaprio, quién recientemente también terminó con su novia Camila Morrone tras cuatro años de noviazgo. En este momento aún no dan declaraciones sobre cual es el rumbo de su relación, pero se encuentran divirtiéndose juntos.

En cambio, Malik aún no es vinculado sentimentalmente con nadie por el momento y le antecede una relación fallida con Perrie Edwards, cantante del grupo británico Little Mix, con quién no quedó en buenos términos luego de haber cancelado su compromiso tras varios años planeando su boda.