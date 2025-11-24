Acaparan EUA y España más de la mitad de la inversión en México

Los países que más apuestan su inversión a México tienen nombre y apellido: Estados Unidos y España.

Y es que ambos concentraron el 54% de los flujos de inversión que recibió el país al cierre del tercer trimestre del año, los cuales sumaron $40,906 millones de dólares.

Datos de la Secretaría de Economía federal confirman que Estados Unidos aportó el 39.5% de los flujos totales de inversión hacia el país con un total de $16,146 millones de dólares en el periodo.

Con ello, ese país confirmó su importancia estratégica como principal socio inversionista de México.

“En lo que respecta a Estados Unidos, sus inversiones crecieron en $1,672 millones de dólares, al pasar de $14,474 millones de dólares a $16,146 millones de dólares en el mismo periodo”, aseveró.

En lo que respecta a España, las cifras muestran que concentró el 14.09% de la IED que recibió México en ese lapso, al sumar un total de $5,765 millones de dólares.

“La inversión española tuvo un incremento considerable al pasar de $-903 millones de dólares a $5,765 millones de dólares en los tres primeros trimestres de 2024 y 2025, respectivamente”, explicó.

En el ranking le siguieron Japón, Países Bajos y Canadá, los cuales se posicionaron también entre los principales inversionistas para el país.

Estos primeros 5 países concentraron el 72.6% de la IED total recibida en México durante los tres primeros trimestres del presente año.

