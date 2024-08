Adiós perfumes y cosméticos; Avon se declara en quiebra en EUA

Tras enfrentar una serie de demandas por alegatos de que su talco en ciertos productos es causante de cáncer, la empresa Avon, dedicada al sector de la belleza, fue declarada en quiebra.

La empresa dijo que no cuenta con la liquidez para enfrentar esta situación.

Natura, propietaria de Avon, aseguró que esta decisión no afectará las operaciones en otros países, incluyendo la región de América Latina y México.

"Natura & Co, como el mayor acreedor de Avon Products Inc (API), apoya esta reorganización y considera que la decisión de API es un paso importante en la trayectoria de simplificación de Natura & Co, que comenzó hace un par de años", explicó.

Según se informó, la compañía se acogió al capítulo 11 en Delaware mientras busca abordar 386 casos individuales relacionados con el talco, según su petición.

En Estados Unidos, Avon ya ha incurrido en $225 millones de dólares en costos de defensa de demandas por lesiones personales y pagos de acuerdos y no tiene "liquidez suficiente para litigar y/o resolver" los casos, dijo su director de reestructuración, Philip Gund, en documentos judiciales.

La compañía espera que el número de demandas "siga aumentando si no se encuentra una solución permanente".

La entidad ahora en quiebra tiene una deuda de $1,300 millones de dólares, en su mayor parte con Natura & Co, con sede en Brasil, que la adquirió en 2020.

Expertos destacan que la decisión impactará a las tradicionales ventas por catálogo y a quienes se desempeñan dentro de esta actividad.

