‘Atrapa’ Nuevo León cerca de 400 proyectos de inversión

En lo que va de la actual administración, es decir, de octubre de 2021 a septiembre de 2025, Nuevo León ha logrado acaparar cerca de 400 proyectos de inversión, que en conjunto representan más de $100,000 millones de dólares.

Se trata de una cifra histórica de inversiones, las cuales propiciarán la generación de más de 385,000 empleos para el estado, destacó Betsabé Rocha, secretaria de Economía estatal.

En específico, dijo que son 382 proyectos de inversión confirmados, de los cuales prácticamente la mitad son expansiones, lo que habla de la confianza que depositan las compañías nacionales y extranjeras para seguir creciendo en la entidad.

“De estos 382 proyectos, 190 son de expansiones y 192 son nuevas inversiones".

"Hoy podemos decir con certeza que Nuevo León está en su mejor momento. Más allá de cifras, estos resultados representan historias de éxito y bienestar para miles de familias que forman parte de este gran motor económico”, dijo en el marco de la presentación de los avances económicos del estado, rumbo al Cuarto Informe de Gobierno.

La funcionaria dijo que la mayoría de los proyectos pertenecen al sector manufacturero, que representa el 36% del total.

En segundo lugar se encuentra la industria automotriz con un 17%, seguida de la logística con un 9%, y otro 9% destinado al desarrollo de parques industriales.

La funcionaria estatal además destacó que estos proyectos no solo fortalecen el desarrollo económico, sino que también generan empleos.

Rocha resaltó que Nuevo León es primer lugar nacional en generación de empleos, con más de 32,000 nuevos puestos creados tan solo de enero a abril, además de haber superado a la Ciudad de México en ingreso promedio por hogar.

Estos resultados reflejan una economía sólida y en expansión que impacta directamente en la calidad de vida de las familias.

“Lo que hace o deja de hacer Nuevo León impacta a nivel nacional. Hoy los empleos, los ingresos y las inversiones confirman que somos el motor industrial de México”, enfatizó.

Además, destacó que Nuevo León ocupa el primer lugar nacional en formalidad, garantizando empleos seguros y bienestar patrimonial para las familias.

También lidera en educación de la población económicamente activa, impulsando el modelo dual que vincula a estudiantes con el sector productivo y facilita su inserción laboral.

Impulso y apoyos a pymes

La secretaria de Economía, Betsabé Rocha, destacó la importancia de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), que representan el 90% del total de las compañías del estado y son el corazón de la economía local.

Por ello destacó que, a través de programas como Pymes Innovadoras y Pymes Competitivas, se han otorgado más de $8,700 millones de pesos en créditos y 44,000 horas de asesoría especializada, fortaleciendo la productividad y el crecimiento sostenible.

“Cuando más empresas vienen, se instalan y crecen en Nuevo León, confirman que aquí encuentran talento, logística e infraestructura para hacer de sus negocios historias de éxito”, subrayó.

Aunado a ello, dijo que con una política económica enfocada en innovación, talento y desarrollo sostenible, la funcionaria aseguró que el estado se encuentra preparado para el reto global que representa el Mundial FIFA 2026, consolidando su liderazgo como destino económico, industrial y de oportunidades.

“Si a Nuevo León le va bien, le va bien a México. Por eso seguiremos trabajando unidos para que este gran momento se traduzca en un futuro de prosperidad compartida”, acentuó.

