Finanzas

Buscan potencializar el crecimiento de las tortillerías en NL

El convenio entre la Canacope y la Sader dará acceso a tecnología, capacitación, seguridad social, pensiones y regularización ante el SAT a las tortillerías

  24
  Febrero
    2026

Con el objetivo de fortalecer y potencializar el crecimiento del sector tortillero en Nuevo León, la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) Monterrey y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) firmaron un convenio de colaboración que permitirá modernizar y formalizar a estos negocios. 

La iniciativa busca brindar mejores condiciones operativas a las tortillerías mediante acceso a tecnología, capacitación y esquemas de apoyo que impacten directamente en su competitividad.

En rueda de prensa, Catalina Dominguez, presidenta de Canacope Monterrey, explicó que en la entidad existen alrededor de 1,400 tortillerías en operación, de acuerdo con datos del Inegi.

Sin embargo, muchas de ellas se mantienen en la informalidad, lo que les impide acceder a programas como Jóvenes Construyendo el Futuro. “Queremos integrarlas al sector formal para que puedan recibir los beneficios y fortalecer sus negocios”, señaló. Añadió que la meta es convertir a Nuevo León en el primer estado con un padrón estatal de tortillerías consolidado.

A través de esta alianza, los establecimientos podrán acceder a afiliación sin costo durante 2026, regularización fiscal de hasta tres meses ante el SAT, incorporación a esquemas de seguridad social y pensiones para trabajadores, así como capacitación y nuevas tecnologías en equipos que permitan reducir gastos de gas y energía eléctrica. 

Además, el convenio se enmarca en el Acuerdo Nacional Maíz–Tortilla, que busca ordenar la cadena productiva y dar estabilidad al sector.

En materia de precios, se pretende estabilizar el kilogramo de tortilla en un rango de entre $20 y $35 pesos en el estado, ya que actualmente puede alcanzar hasta los $38 pesos debido al encarecimiento en los costos de siembra, la sequía y el alza en fertilizantes. 

Anarely Ávila, encargada del despacho de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), destacó que “Nuevo León tiene suficiente maíz para producir tortilla, pero debemos seguir apoyando al sector para garantizar el abasto y mantener precios accesibles”. También reconoció que, aunque la entidad se da abasto, otros estados mantienen ventajas en tecnología y diversidad de maíces.

Las autoridades subrayaron que el objetivo es que todos los establecimientos en la entidad puedan beneficiarse de este programa, aunque hasta ahora solo 30 se han afiliado desde que inició la estrategia el año pasado. 

Asimismo, se buscará que Nuevo León sea el primer estado en contar con la certificación del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer), que avala oficialmente las habilidades y conocimientos del personal, elevando los estándares de calidad en la producción de este alimento básico.

Datos relevantes: ¿Qué necesidades tiene el sector?

Actualmente, Canacope Servytur Monterrey cuenta con 65 tortillerías afiliadas o minisúper que han instalado máquinas para tortillas.

  • Están en proceso de integrar a más unidades económicas interesadas en profesionalizarse.
  • La problemática actual del sector es estructural y multifactorial.
  • Margen reducido (Cambio en el perfil del consumidor y la distribución a terceros ha comprimido utilidades)
  • Incremento en costos operativos (energía, gas, insumos, mantenimiento de maquinaria y cumplimiento normativo presionan el flujo de efectivo).
  • Falta de mano de obra (El sector enfrenta disminución en disponibilidad de trabajadores. Por ello es clave aceptar el apoyo del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”).
  • Necesidad de formalización y digitalización (Muchas tortillerías requieren acompañamiento en regularización fiscal, facturación electrónica y cumplimiento administrativo).
  • Canacope Servytur Monterrey pone a disposición tres meses de regularización fiscal gratuita, acompañamiento de nuestro equipo de contadores, asesoría en herramientas digitales básicas y orientación en cumplimiento normativo.

