Cena de Acción de Gracias será más barata este año en EUA

Los consumidores de Estados Unidos cansados de la inflación tomarán un respiro durante este día de Acción de Gracias.

Y es que el precio de la tradicional cena de Acción de Gracias será más barata este año.

"Estamos viendo mejoras modestas en el costo de una cena de Acción de Gracias por segundo año, pero las familias estadounidenses, incluidas las familias agrícolas, todavía se ven afectadas por la alta inflación", dijo el presidente de Farm Bureau, Zippy Duvall.

Según un sondeo el costo promedio de una comida para 10 personas fue de $58.08 dólares una reducción respecto de los $61.17 dólares del año pasado y un récord de $64.05 dólares en 2022, mostraron los datos de Farm Bureau.

El precio del pavo, que representa la mayor parte de la factura, cayó incluso cuando los suministros cayeron un 6% en 2024, en parte debido a un brote de gripe aviar .

La demanda de pavo de 13.9 libras por persona en 2024 es casi una libra menor que en 2023, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Como la mayoría de los productos comestibles, los precios del pavo aumentaron junto con la inflación general en los últimos años, lo que puede haber asustado a los consumidores en 2024, dijo Ashley Kohls, directora ejecutiva de la Asociación de Productores de Pavos de Minnesota.

"Estamos trabajando para que la gente vuelva a comprar pavo después de varios años de tener precios elevados en los supermercados", dijo Kohls.

Greg Gunthorp, criador de pavos de Indiana, dijo que sus clientes parecen tener suficiente suministro para satisfacer la demanda de los consumidores este año. Ha habido muchas menos llamadas frenéticas de compradores que se apresuran a reabastecerse, señaló.

"Hemos tenido años excepcionales en los que simplemente no hay suficientes pavos para todos y nuestros teléfonos no paran de sonar. Este definitivamente no es uno de esos años", dijo Gunthorp.

