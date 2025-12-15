Concretan venta de acciones de Banamex a Fernando Chico Pardo

Este lunes, Citi anunció que se concretó la venta del 25% de las acciones de Grupo Financiero Banamex al empresario mexicano, Fernando Chico Pardo, una vez que fueron recibidas todas las autorizaciones por parte de las autoridades regulatorias.

Con ello, ahora el empresario asumirá la presidencia del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banamex, en tanto que Ignacio Deschamps se mantiene como presidente del Consejo del Banco.

“Cualquier decisión relacionada con el cronograma y la estructura de la oferta pública inicial propuesta de Banamex continuará guiándose por varios factores, incluidas las condiciones del mercado y las autorizaciones regulatorias”, indicó Citi en un comunicado.

Por su parte, Banamex indicó que la inversión realizada por el empresario mexicano “muestra la confianza en el futuro del banco y en el desarrollo de su estrategia actual de crecer en todas las líneas de negocio y avanzar en la transformación digital y operativa”.

Manuel Romo continuará como director general tanto del grupo financiero como del banco.

Fue en septiembre cuando se anunció que Chico Pardo adquiriría una cuarta parte de las acciones de Banamex.

El empresario indicó que su decisión tenía que ver con la confianza que tiene en el gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum, y en su proyecto de país.

“Estoy muy orgulloso de encabezar esta transacción, reconociendo la gran responsabilidad que significa regresar al Banco Nacional de México a manos mexicanas. Es una inversión personal muy relevante, y mucho me animó la confianza que tengo en el gobierno de la presidenta Sheinbaum y en su proyecto de país”, señaló Chico Pardo en ese entonces.

En el comunicado de este lunes, Jane Fraser, presidenta y directora general de Citi, comentó que “el cierre de esta operación nos acerca a nuestra prioridad estratégica de desinvertir en Banamex y lo pone en manos de uno de los inversionistas mexicanos más exitosos”.

También nos permite redoblar nuestro compromiso con nuestro negocio institucional en México, invirtiendo en las plataformas, el talento y las relaciones que solidificarán nuestra posición de liderazgo y generarán un crecimiento sostenido para nuestros clientes y accionistas, puntualizó.

Fernando Chico Pardo, formado en la Universidad Iberoamericana como licenciado en Administración de Empresas, es reconocido por ser el dueño del Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), que cuenta con nueve terminales aéreas, entre ellas la de Cancún.

Además de ser considerado uno de los hombres más ricos de México, algunos listados lo incluyen en las 100 personas más influyentes de nuestro país, pues ASUR mueve a más de 70 millones de pasajeros anualmente.

Además, en 2024 Chico Pardo se convirtió en el mayor accionista individual de Carrix, dueña de SAA Marine México.

De este modo, el empresario tiene operaciones en los principales puertos de México: Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Veracruz, Progreso, Cozumel y Tuxpan.

Su trayectoria profesional inició en Wall Street. En 1982, creó Acciones y Asesoría Bursátil, casa de bolsa en la que fue socio fundador y director general hasta 1992, año en el que esta empresa se fusionó con Inbursa.

