Día de Muertos dejará una derrama de $50,000 millones de pesos

Las ventas que se prevén serán 9.2% mayores respecto a 2024, reflejando el dinamismo del comercio y los servicios en una de las tradiciones más emblemáticas

  • 28
  • Octubre
    2025

Las celebraciones por el Día de Muertos darán un empuje a la economía del país.

Y es que, de acuerdo con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), se estima una derrama económica nacional de $49,500 millones de pesos referente a las festividades de Día de Muertos 2025, que se celebrarán del 26 de octubre al 2 de noviembre.                       

Esta cifra representa un incremento de 9.2% respecto a 2024, reflejando el dinamismo del comercio y los servicios durante una de las tradiciones más emblemáticas del país. 

De acuerdo con el organismo, la celebración del 1 y 2 de noviembre combina identidad cultural y actividad económica, beneficiando directamente a miles de negocios familiares en todo México. 

El consumo de esta temporada destaca las flores de cempasúchil, pan de muerto, alimentos típicos, artículos para ofrendas, decoración, disfraces y dulces; además, los servicios turísticos y hoteleros serán mayores este año. 

En cuanto a los factores que fortalecerán la demanda, destacan la coincidencia del viernes 31 de octubre con el “Viernes Muy Mexicano”, día de promociones y descuentos, así como el fin de mes y día de pago para amplios segmentos de trabajadores.

“El celebrar nuestras tradiciones también es invertir en la comunidad. Desde Concanaco-Servytur seguiremos impulsando a los negocios familiares y comercios locales, pilares de la economía y de la identidad cultural de México”, subrayó Octavio de la Torre, líder del organismo.

Los sectores más beneficiados son: flores (cempasúchil), panadería y alimentos tradicionales; artículos para ofrendas y decoración; disfraces y dulces; tiendas de conveniencia, autoservicio y mercados públicos; hotelería, hospedaje por aplicación y agencias de viaje.


