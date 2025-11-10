'El Buen Fin' traerá a NL ventas por $18,000 millones de pesos

La celebración de "El Buen Fin" en Nuevo León dejará ventas por más de $18,000 millones de pesos al sector de comercio, servicios y turismo del estado.

La Canaco Monterrey dijo que para la edición 2025 de esta campaña, a efectuarse del 13 al 17 de noviembre, se prevé alcanzar una derrama económica de $18,560 millones de pesos, lo que representa un incremento del 16% respecto al año anterior, cuando se registraron cerca de $16,000 millones.

“Este pronóstico es un reflejo de la confianza del consumidor y de la recuperación sostenida del comercio formal en Nuevo León”, indicó Jaime Herrera Casso, presidente de Canaco Monterrey.

Aunado a ello, dijo que este año esperan la participación de más de 33,000 establecimientos de distintos tamaños y sectores, lo que representa un incremento del 10% en comparación con el año anterior.

Estos establecimientos comerciales y de servicios ofrecerán descuentos que irán desde un 15% hasta un 50%.

Entre los artículos de mayor demanda se prevén los de electrónica, ropa y calzado, tecnología, telefonía celular y electrodomésticos.

También se espera un notable dinamismo en los sectores de servicios, con promociones en vuelos, hospedaje, atención médica, educación y bienestar personal.

“Al impulsar y promover esta iniciativa, fortalecemos el consumo y la actividad económica en los sectores de comercio, servicios y turismo, pilares fundamentales de la economía regional”, destacó Herrera Casso.

Cabe mencionar que este año el Buen Fin cumple XV años de realizarse en forma consecutiva, lo que lo posiciona como una de las campañas más reconocidas a nivel nacional y cuya idea surgió en el norte del país para contrarrestar el efecto del Black Friday. El sector comercio hizo un llamado a los consumidores a realizar sus compras en establecimientos formales, con el fin de garantizar calidad, seguridad y beneficios como cambios, garantías y protección al consumidor.

También los exhortó a realizar compras informadas, definir un presupuesto, priorizar los productos realmente necesarios para evitar sobreendeudamiento, comparar precios y verificar la disponibilidad, condiciones de entrega y garantía, y en el caso de las compras en línea, utilizar sitios oficiales y plataformas reconocidas.

“Refrendamos nuestro compromiso con la promoción del comercio formal y con el crecimiento de los sectores productivos de Nuevo León en esta temporada clave para la economía local”, puntualizó.

