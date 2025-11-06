En 'El Buen Fin', 5 de 10 mexicanos usarán meses sin intereses

En la edición 2025 de “El Buen Fin”, el 54% de los mexicanos planea realizar sus compras bajo el esquema de meses sin intereses.

Una encuesta reciente además refiere que solo el 23% hará el pago total en una sola exhibición, el 12% indicó que aún no decide y el 11% recurrirá a los pagos fijos.

Ello en un contexto en el que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF 2024), en el resto del año, solo el 19% de las personas utilizan el crédito como forma de pago en compras de $501 pesos o más.

En cuanto al monto que destinarán los mexicanos para esta temporada, una encuesta de la agencia Research Land indicó que el 45% gastará de $3,001 a $7,000 pesos, el 25% planea comprar menos de $3,000 pesos, el 23% de $7,001 a $15,000 pesos y el 7% adquirirá productos con valor de más de $15,000 pesos.

“Esta temporada de descuentos es una oportunidad para aprovechar descuentos y facilidades de pago; sin embargo, lo verdaderamente benéfico es comprar con planeación.

Una adquisición a crédito o pagos fijos ayuda a diferir el gasto, pero cuando no se tiene clara la capacidad de pago, podemos caer en un sobreendeudamiento y con ello, un impacto negativo a nuestro bolsillo”, expuso Pablo Levy, director general de la agencia de investigación de mercados.

Además del crédito, el 45% de las personas dijo que probablemente utilizará una parte del aguinaldo para pagar las compras de esta temporada de descuentos; mientras que 34% definitivamente lo usará, 15% respondió que probablemente no porque usará otros recursos y 6% no tiene aguinaldo o no lo usará.

Al preguntar qué tan reales o atractivas consideran que son las ofertas anunciadas durante "El Buen Fin", el 55% afirmó que algo reales y aceptables y un 31% dijo que muy reales y atractivas.

“Esta temporada de promociones refleja la forma en la que consumimos los mexicanos. Hoy por hoy se buscan ofertas reales, se comparan precios y se valora la conveniencia”, comentó al respecto el directivo.

Aparatos tecnológicos, los favoritos

La agencia Research Land también preguntó a las personas qué planean comprar en “El Buen Fin” y el 47% dijo que aparatos tecnológicos como televisores, celulares y laptops.

Por otro lado, el ejercicio además reveló que el 31% optará por moda, calzado y accesorios; el 20% aprovechará las ofertas y descuentos en muebles y artículos para el hogar y solo el 2% buscará viajes, servicios y/o suscripciones a plataformas.

Cabe mencionar que con este programa se proyecta que las ventas del comercio electrónico reporten un incremento de 40%, como un motor del consumo nacional, lo que ayudará a que se alcance la meta de ventas totales por $200,000 millones de pesos.

Comentarios