Está es la nueva fecha para registrar líneas celulares con CURP

La CRT anunció una prórroga para que los usuarios de telefonía móvil en modalidad de prepago vinculen su línea celular con su CURP

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La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) anunció una prórroga para que los usuarios de telefonía móvil en modalidad de prepago vinculen su línea celular con su CURP, luego de que el nivel de cumplimiento se mantuviera por debajo de lo esperado.

La fecha límite original para realizar el trámite era el 30 de junio. Sin embargo, la autoridad decidió ampliar el periodo de registro hasta diciembre, estableciendo un calendario escalonado de acuerdo con el último dígito del número telefónico.

Según datos de la CRT, hasta el momento se han vinculado 63 millones de líneas celulares, de las cuales 40.2 millones corresponden a usuarios de prepago y 22.8 millones a contratos de pospago.

Esta cifra representa alrededor del 43% de los más de 144 millones de líneas existentes.

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La CRT anuncia calendario y fechas límite para el registro de líneas.



Las líneas de prepago que hasta ahora no se han vinculado tendrán una fecha límite asignada conforme al último dígito del número telefónico.



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Calendario para realizar el registro

La nueva programación establece fechas límite distintas para cada usuario, dependiendo de la terminación de su número telefónico.

Las líneas cuyo último dígito sea 0 deberán completar el registro antes del 15 de agosto, mientras que las terminadas en 1 tendrán como fecha límite el 31 de agosto.

Para los números con terminación 2, el plazo concluirá el 15 de septiembre; para los terminados en 3, el 30 de septiembre.

Las líneas que finalicen en 4 deberán registrarse antes del 15 de octubre y las terminadas en 5 tendrán hasta el 31 de octubre.

Los usuarios con números que concluyan en 6 contarán hasta el 15 de noviembre, mientras que aquellos con terminación 7 tendrán como límite el 30 de noviembre.

Para los números terminados en 8, la fecha será el 15 de diciembre, y para los que finalicen en 9, el plazo concluirá el 31 de diciembre.

Suspenderán líneas que no sean vinculadas

La CRT advirtió que una vez vencido el plazo correspondiente a cada terminación telefónica, las compañías prestadoras del servicio deberán suspender las líneas que no hayan sido vinculadas dentro de las siguientes 72 horas.

Durante la suspensión, los usuarios únicamente podrán realizar llamadas a números de emergencia, servicios de atención ciudadana y a su compañía telefónica, además de recibir alertas de protección civil, como avisos sísmicos.

La autoridad indicó que una vez concluido el trámite de vinculación, los operadores restablecerán de forma inmediata todos los servicios asociados a la línea, incluyendo llamadas, mensajes de texto y acceso a datos móviles.

El objetivo del programa es asociar cada número telefónico con la identidad de su titular para reducir el anonimato en delitos como fraudes, extorsiones y otras conductas ilícitas realizadas mediante dispositivos móviles.

La Comisión precisó que el procedimiento no es realizado por el Gobierno, sino directamente por las compañías telefónicas, las cuales únicamente vinculan el nombre y la CURP del usuario con el número celular.

Asimismo, señaló que la información quedará bajo resguardo de los operadores y que las autoridades únicamente podrán solicitar acceso a esos datos cuando exista una investigación formal y se cumplan los requisitos legales correspondientes.

Concanaco-Servytur respalda medida para fortalecer la seguridad digital

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) respaldó el calendario de vinculación de líneas móviles anunciado por la CRT, al considerar que contribuirá a fortalecer la identidad digital de los usuarios y brindar mayor seguridad a las operaciones financieras y comerciales.

El organismo destacó que “millones de negocios familiares dependen diariamente de aplicaciones bancarias, cobros digitales y plataformas móviles para administrar recursos”, por lo que una correcta identificación de las líneas telefónicas ayuda a proteger sus operaciones frente a fraudes, extorsiones y suplantación de identidad.

Además, señaló que la medida está alineada con los objetivos del Pacto Nacional contra la Extorsión, al fortalecer la trazabilidad de las comunicaciones y reducir el uso anónimo de líneas telefónicas para actividades ilícitas.

Por ello, hizo un llamado a comerciantes, emprendedores y consumidores a verificar el estatus de sus líneas y realizar el trámite dentro de los plazos establecidos.

Con información de Bianca Cortés.