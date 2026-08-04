Fabricará NL autos 100% eléctricos que llegarán a Europa

La producción del modelo EV3 de KIA, que se realizaba exclusivamente en Corea del Sur, arrancará a partir de hoy en la entidad

Los autos 100% eléctricos que fabricará Nuevo León desde hoy llegarán a diversos mercados internacionales, como Europa y América Latina.

Y es que el estado se perfila como motor exportador de vehículos de este tipo ante el proyecto de expansión que encabeza la surcoreana KIA en su planta de Pesquería.

La producción del SUV totalmente eléctrico EV3 en la planta ubicada en dicho municipio coloca a la entidad como un nuevo polo para la electromovilidad, luego de que la armadora confirmó una inversión de $649 millones de dólares para adaptar sus instalaciones entre 2026 y 2028.

El impacto positivo es relevante, ya que el proyecto contempla la generación de 2,000 empleos directos e indirectos en una primera etapa y la ampliación de sus exportaciones a nuevos mercados.

Según se informó, la fabricación del modelo hasta ahora se realizaba exclusivamente en Corea del Sur.

La decisión anunciada por KIA responde a la confianza de la empresa en el país, en donde busca fortalecer la manufactura nacional sin sustituir la operación coreana.

Durante la presentación oficial de la inversión realizada la semana pasada en la Ciudad de México, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacó que el vehículo iniciará su producción con un contenido nacional cercano al 27%, porcentaje que aumentará conforme se incorporen más proveedores mexicanos.

“Está destinado al mercado mexicano, pero también a Latinoamérica y a la Unión Europea, entre otros mercados”, aseveró.

Parte del Plan México

El funcionario subrayó que “la llegada del EV3 forma parte de la estrategia del Plan México para elevar el contenido nacional de la industria automotriz y acelerar la transición hacia la electromovilidad”.