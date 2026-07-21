‘Golazo’ en NL: Mundial deja $270 millones de dolares en consumo

A nivel nacional, el torneo dejó una derrama económica de $2,534 millones: $1,748 en consumo y $795 en infraestructura, equivalente al 0.12% del PIB del país

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Nuevo León captó una derrama económica por consumo de $270 millones de dólares durante el Mundial 2026.

Aunque Ciudad de México concentró el mayor impacto económico, con $548 millones de dólares, seguida de Jalisco, con $290 millones, cabe mencionar que Nuevo León se mantuvo entre las entidades más beneficiadas, mientras que el resto del país captó $640 millones de dólares derivados del consumo relacionado con el evento, reveló un estudio de la firma Deloitte.

A nivel nacional, el torneo, que se efectuó del 11 de junio al 19 de julio, dejó un impacto de $2,543 millones de dólares ($1,748 en consumo y $795 en infraestructura), equivalente al 0.12% del Producto Interno Bruto (PIB) de México.

El análisis señala que el Mundial impulsó la creación de 101,255 empleos temporales y benefició principalmente a sectores como gastronomía, comercio, hospedaje, transporte y entretenimiento.

No obstante, los resultados quedaron 7% por debajo de la estimación realizada antes de efectuarse el torneo.

En cuanto a turistas, cifras de Deloitte muestran que se registró el flujo de 494,000 personas, de las cuales 296,000 fueron turistas nacionales y 198,000 de origen extranjero.

Sin embargo esa cifra se colocó 69% por debajo de la expectativa que se tenía de 836,000 (556,000 nacionales y 280,000 extranjeros)

Al respecto, Daniel Zaga, economista en jefe de Deloitte Spanish Latin America, explicó que el comportamiento del torneo estuvo marcado por cambios en el consumo y el turismo.

“El Mundial 2026 demostró que el impacto va mucho más allá de la derrama económica; los precios dinámicos, los nuevos hábitos de consumo y el uso estratégico de datos redefinen la manera en que ciudades, empresas y marcas pueden aprovechar estos acontecimientos multitudinarios”, afirmó el experto.

El estudio atribuye la menor llegada de visitantes, entre otros factores, al alza en los precios de los boletos mediante esquemas de tarifas dinámicas, lo que redujo el atractivo para parte de los aficionados.

En contraste, negocios con mejor ubicación, precios flexibles y experiencias vinculadas al deporte lograron captar una mayor demanda.

Ocupación hotelera

Nuevo León destacó entre las tres sedes mundialistas al ser la única ciudad que incrementó su ocupación hotelera al llegar a 64.2%, según el análisis de Deloitte.

En contraste, Ciudad de México redujo este indicador de 58.5% a 56.5%, mientras Guadalajara descendió de 63% a 57%, aunque ambas elevaron considerablemente sus tarifas de hospedaje.

El estudio también reveló que el gasto de los turistas nacionales compensó parcialmente la menor llegada de visitantes extranjeros.

De acuerdo con Anna Aguilar, directora comercial de Adyen, los mexicanos gastaron en promedio $32 dólares por operación, frente a $27 dólares de los visitantes internacionales, es decir, alrededor de 19% más.