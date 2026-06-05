‘Golpean’ alzas en materias primas a 33% de la industria de NL

El incremento en el precio de las materias primas ya afecta al 33% de las empresas manufactureras de Nuevo León, convirtiéndose en el nivel más alto registrado en los últimos seis meses y reflejando la presión que enfrenta la industria por el encarecimiento de insumos y materiales utilizados en sus procesos productivos.

De acuerdo con el reporte de Expectativas Económicas de la Manufactura de Nuevo León del mes de abril, elaborado por la Cámara de la Industria de Transformación (Caintra) Nuevo León, este porcentaje incluso supera en más del doble al porcentaje registrado en diciembre de 2025, cuando un 15.3% de las compañías reportaban afectaciones en su operación relacionadas con este tema.

“Este rubro muestra un incremento sostenido desde principios de año y coincide con el índice de precio de materias primas, el cual supera los 64 puntos," indicó el organismo privado.

Por otro lado, el reporte señala que otros factores que están afectando la operación de las empresas son la actividad económica débil, mencionada por el 49.2% de las compañías encuestadas; el panorama político, con un 38.9%; además del entorno internacional y la inseguridad, problemática que volvió a colocarse entre las principales preocupaciones para el sector manufacturero durante abril.

La Caintra también advirtió que persisten los altibajos en la manufactura de Nuevo León.

El indicador de volumen físico de producción cayó de 50 a 47 puntos entre marzo y abril, mientras que los nuevos pedidos descendieron a 46.41 puntos y la capacidad utilizada retrocedió a 47.62 puntos.

En contraste, las exportaciones mostraron un ligero repunte de 1.8 puntos, aunque permanecen lejos de la zona de expansión.

En relación con la inversión de las empresas, el ejercicio reveló que el 22% señaló haber realizado inversiones en maquinaria, equipo o construcción durante abril, cifra que se mantuvo sin cambios respecto a marzo.

Un reporte de Grupo Financiero Base refiere que algunos de los insumos industriales que más se han encarecido en lo que va del año dentro del mercado internacional de materias primas son el aluminio, que registra un incremento de 22.4%, y el acero, con un aumento de 20% durante ese mismo periodo.

Asfalto por los cielos

Esta semana El Horizonte publicó que el alza en materias primas ya comenzó a afectar al sector construcción en Nuevo León, particularmente en el asfalto, cuyo precio registra un aumento cercano al 55% en apenas cuatro o cinco meses, derivado de las afectaciones en el mercado petrolero internacional por el conflicto en Medio Oriente.

Rodrigo Garza Tijerina, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Nuevo León, advirtió que “esta situación podría repercutir en futuras obras de infraestructura en la entidad."

El líder empresarial detalló que “las obras ya contratadas difícilmente modificarán sus presupuestos”; sin embargo, reconoció que el impacto será mayor en nuevos proyectos y licitaciones.

Comentarios