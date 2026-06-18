iPhone 17 saldrá más caro ante mayor costo de chips por la IA

Apple confirmó que elevará los precios de algunos de sus productos, incluido el nuevo iPhone 17, debido al encarecimiento de los chips de memoria y almacenamiento provocado por la creciente demanda de infraestructura para inteligencia artificial (IA).

En México, el iPhone 17 ya se ofrece desde $19,999 pesos de contado o en planes de hasta 18 meses sin intereses, para la versión de 256 GB, según el sitio oficial de la compañía.

Los modelos superiores inician desde $28,499 pesos para el iPhone 17 Pro y $30,999 pesos para el iPhone 17 Pro Max.

De acuerdo con el consejero delegado de Apple, Tim Cook, el incremento responde a la escasez global de componentes clave utilizados en smartphones y centros de datos.

“Lamentablemente, las subidas de precios son inevitables”, afirmó el directivo en entrevista con The Wall Street Journal, al señalar que la empresa ha intentado absorber parte de los costos para evitar trasladarlos por completo a los consumidores.

Asimismo, Cook explicó que el auge de la IA ha intensificado la competencia por los chips de memoria DRAM, utilizados para ejecutar aplicaciones de alto rendimiento.

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