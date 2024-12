IDEI pone su portafolio en venta… ¡para intentar ‘sobrevivir’!

La desarrolladora regiomontana Internacional de Inversiones (IDEI) está dando los primeros pasos hacia lo que será el "un cierre" definitivo de la empresa, afirmaron fuentes del sector.

Como se recordará, El Horizonte publicó que la compañía tuvo un mal manejo de recursos y “jineteo de preventas” por lo que requería de un “rescate” financiero de por lo menos $2,000 millones de pesos para dar cumplimiento a sus clientes y terminar proyectos inconclusos, principalmente de departamentos.

En ese entonces también se dijo que la empresa acumulaba hasta ocho años tratando de salir de una crisis financiera y en donde la bola de nieve cada vez era mayor y estaba saliéndose de las manos de quienes la dirigen: Jorge Martínez y Alberto de la Garza Evia.

Para afrontar la crisis, ahora IDEI recurrió a la venta de activos o proyectos que en próximos meses deberían de escriturarse.

De acuerdo con fuentes del sector, todo parece apuntar a que la medida no es más que un “cierre disfrazado” de sus operaciones en el mediano plazo, pues IDEI no está obteniendo flujo de estas y además ya comenzó a despedir a gran parte de su personal.

“Están dando en pago las propiedades de los bancos, pero realmente no es una restructura financiera, es un cerrón de cortina. Están vendiendo todos los proyectos que están en proceso de escrituración; son proyectos que deberían de escriturarse en los próximos 6 meses y que realmente a ellos lo que están haciendo es pasarle la bronca a otro desarrollador.

Ya no pudieron conseguir esos $2,000 millones (del boquete que enfrentaban), los bancos les cerraron las puertas; según reportes de bancos que me dicen, tienen cuatro meses ya contando diciembre que no les han pagado ni capital ni intereses”, explicó la fuente.

Algunos de los proyectos que IDEI puso a la venta fueron Novus Fundidora, Kanat, Las Mercedes y Valle de Plata, así como un terreno en el sector de Valle Poniente.

Según sus informes financieros más recientes, al segundo trimestre de 2024 la empresa señaló que ha vendido activos por un monto de $707.5 millones de pesos.

"Dichos recursos se han venido inyectando tanto en el pago anticipado de créditos corporativos y en nuestros diversos proyectos inmobiliarios", comentó en dicho informe, Jorge Martínez Páez, director general de IDEI.

Al cierre de 2023 sus activos disponibles para venta eran por $3,261 millones de pesos, y para el cierre de septiembre de 2024 ya solo restaban $2,741 millones de pesos de ese total

Expertos aseguraron que para no irse a un concurso mercantil y enfrentar demandas mercantiles y laborales IDEI recurrió a deshacerse de sus activos de forma gradual.

“Has de cuenta que están haciendo el concurso mercantil que quisieron hacer truqueado, pero lo están haciendo de una manera …en donde lo que es preocupante es que ni le han avisado al mercado público de que van a cerrar las puertas. Al final es como si fuera un concurso mercantil disfrazado. Es una estrategia de cerrar, sin recibir tantas demandas ahorita, desplazar los activos que ellos quieran desplazar y en 6 u 8 meses decir, se acabó la empresa, cerramos la cortina y pues a ver ahora a quien le cobran porque la empresa ya va a estar liquidada”, afirmaron.

Dice Internacional de Inversiones adiós a personal

Como resultado de esta crisis, Internacional de Inversiones (IDEI) ha comenzado a despedir a gran parte de su personal, de acuerdo con fuentes.

Según trasciende, el 40% de la plantilla de la empresa ya fue despedido y al resto de los colaboradores les están informando que en 6 u 8 meses ya no habrá trabajo y les piden que empiecen a buscar otro empleo.

“Ya llevan el 40% de la plantilla despedida o pasado a un nuevo desarrollador, y lo que están buscando en un periodo de 6 a 8 meses cerrar completamente y despedir a toda la gente.

Ya les avisaron a la gente que tienen que empezar a buscar trabajo y pues obviamente les dicen que busquen trabajo, es una estrategia para no liquidarlos”, comentó una fuente del sector.

Situación de IDEI

Al 30 de septiembre de 2024, IDEI tiene un total de ventas por realizar (escrituraciones) por $7,844 millones de pesos, correspondientes a preventas realizadas en los desarrollos inmobiliarios verticales y horizontales.





Lo anterior derivado de los enganches pagados por clientes. De los cuales $1,384.6 millones de pesos son del formato de vivienda horizontal y $6,459.8 millones de pesos del formato vertical.





Al segundo trimestre de 2024, IDEI tiene ingresos diferidos por $ 2,050 millones de pesos, que corresponden a anticipos realizados y que una vez que los inmuebles sean entregados y escriturados en los próximos trimestres, equivaldrán a ventas de $ 7,719 millones de pesos.

