IMEF presenta análisis técnico rumbo al Paquete Económico 2026

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) presentó su análisis técnico sobre el panorama económico del país, destacando la educación financiera y la inclusión como pilares fundamentales para el desarrollo económico.

Durante su reunión bimestral celebrada en Monterrey, y encabezada por su presidenta Gabriela Gutiérrez Mora, el IMEF expuso observaciones clave sobre el Paquete Económico 2026, incluyendo críticas al aumento del IEPS, al que calificaron como una medida recaudatoria sin impacto real en salud pública.

También señalaron preocupaciones sobre la eliminación de deducibilidades al IPAB y el tratamiento fiscal de créditos.

En cuanto a Pemex, el IMEF consideró poco realista la meta de producir 1.8 millones de barriles diarios y recomendó enfocar recursos en exploración y extracción en lugar de refinación.

Además, pidieron que el proceso convocado por el Representante Comercial de EE.UU. (USTR) incluya voces de empresarios y sociedad civil mexicana.

Finalmente, invitaron a consultar su Encuesta Mensual de Expectativas, que estima un crecimiento del PIB de 0.5%, inflación al cierre de 4.0% y un tipo de cambio promedio de $19.30 por dólar.

Comentarios