Impuestos a refrescos serán para fondo de salud: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que los recursos obtenidos por el incremento en los impuestos a bebidas azucaradas y tabaco se canalizarán directamente a un fondo de salud, con el objetivo de atender enfermedades vinculadas al consumo de estos productos.

Durante la conferencia matutina de este martes, la mandataria federal explicó que la medida busca enfrentar los daños que generan dichos hábitos en la población.

“Todos los fondos que se recauden van directamente a un fondo de salud, y tienen que ver con el daño que ocasionan las bebidas azucaradas. En tabaco es lo mismo”, precisó.

Sheinbaum adelantó que este jueves integrantes del gabinete de salud acudirán a la mañanera para ofrecer más detalles de la estrategia, así como de las consecuencias médicas asociadas al consumo de refrescos y tabacos.

Respecto al impuesto a los videojuegos, la jefa del Ejecutivo aclaró que está relacionado con temas de seguridad.

Subrayó que no habrá prohibición en su uso, aunque sí se revisará su contenido y la forma en que se utilizan en línea.

“No vamos a entrar a un tema de prohibición, pero sí en la atención que deben prestar los padres y madres, y qué tipo de videojuegos se consumen. En uno de los informes de seguridad vamos a hablar de eso”, puntualizó.

Comentarios