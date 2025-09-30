Cerrar X
Finanzas

Impulsan en NL digitalización fiscal para fortalecer inversión

Más de 25,000 usuarios anuales podrán realizar gestiones fiscales y regulatorias en línea, reduciendo tiempos, discrecionalidad y brindando mayor certidumbre

  • 30
  • Septiembre
    2025

Como parte de la estrategia de modernización gubernamental, Carlos Contreras Segovia, Subsecretario de Administración Tributaria, presentó los nuevos avances de la plataforma Nuevo León en Línea, subrayando que la digitalización de trámites fiscales y regulatorios se ha convertido en un eje central para mejorar el servicio a los ciudadanos y empresas. 

Uno de los principales logros anunciados es la inscripción al Registro Estatal de Contribuyentes (REC) totalmente en línea, con plena validez jurídica a través de la e.firma. Este proceso se suma a la actualización de actividades económicas, apertura y cierre de establecimientos, cambios de domicilio fiscal y suspensión de actividades, eliminando traslados físicos y tiempos de espera. 

De acuerdo con Contreras Segovia, estas medidas representan un cambio estructural en la relación entre contribuyentes y la autoridad, pues reducen costos de cumplimiento, facilitan la formalidad y aportan transparencia y certeza jurídica a la comunidad empresarial. 

“La meta es clara: transformar la experiencia de las empresas al cumplir con sus obligaciones y fortalecer la competitividad de nuestro estado”, puntualizó. 

En paralelo, la Subsecretaría anunció la digitalización de ocho trámites vinculados con licencias de bebidas alcohólicas, entre ellos canjes, nuevas expediciones, permisos especiales, cambios de domicilio y referendo anual. En breve, se sumarán también reposiciones de licencias y cambios de giro. 

Con ello, más de 25,000 usuarios anuales podrán realizar gestiones en línea, reduciendo la discrecionalidad, acortando tiempos de respuesta y brindando mayor certidumbre en la operación de comercios y servicios.


