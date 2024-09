Industriales de NL piden certidumbre para la inversión 

Los industriales de Nuevo León exhortaron al próximo gobierno federal a implementar una política que brinde certidumbre para poder invertir en el país.

Esto es vital y además debe ir acompañado de una mayor infraestructura en temas como energía y una mejora en las condiciones de seguridad, coincidieron capitanes de empresas en la entidad.

“Hay indicadores muy claros como la reforma judicial que es muy mala noticia para los mexicanos y lo que me parece realmente impresionante es la incertidumbre”, afirmó al respecto, Álvaro Fernández, presidente y director general de Alfa.

De manera paralela, Federico Toussaint, presidente y director general de Lamosa, reiteró que es indispensable contar con certidumbre para poder hacer negocios e impulsar el crecimiento económico del país.

“Si le pudiéramos dar una recomendación al gobierno de México o de Estados Unidos es certeza, estado de derecho, poderes independientes, buscar condiciones adecuadas para poder invertir es fundamental.

No podemos competir si no tenemos servicios, electricidad y la verdad es que además me sorprende que se habla muy poco de la seguridad”, comentó el empresario.

A su vez, durante su participación en la Expo Pyme que se celebra en la entidad, Juan Ignacio Garza Herrera, director general de Xignux, consideró que la aprobación de la reforma judicial está marcando la gran diferencia y apenas comienza a digerirse.

Sin embargo confió en que pese a la adversidad, México saldrá adelante.

“Lo que ha estado pasando en estos días a lo mejor no lo hemos podido digerir, creciendo en mi infancia con mi padre que le tocaron cosas muy fuertes, devaluaciones en los ochenta y yo veía cómo sufría diciendo se puede acabar esto. Ahora tengo al frente la responsabilidad de salir avante de esta tormenta de la cual vamos a salir”, declaró

