México emite alerta de fallos en más de 8,000 automóviles Ford

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la marca automotriz Ford emitieron este domingo una alerta por un fallo en la cámara de visión trasera de 8,375 camionetas Maverick, correspondientes a los modelos 2022, 2023 y 2024.

En un comunicado, la Profeco explicó que el problema se presenta en la cámara que, al colocar el vehículo en reversa, proyecta una imagen congelada en la pantalla, lo que genera una representación falsa de la ubicación del automóvil respecto a su entorno.

La dependencia advirtió que esta falla “podría ocasionar un riesgo de accidente, colisión o mal funcionamiento”.

Como medida preventiva, Ford Motor Company implementará una campaña de sustitución para actualizar el software del radio táctil conectado (CTR), con vigencia indefinida.

La compañía aseguró que ningún vehículo afectado será entregado sin antes realizar la revisión y, en su caso, la reparación.

La automotriz informó que se comunicará con las y los propietarios mediante correo postal y electrónico, y reiteró que las reparaciones serán sin costo.

Puso a disposición sus distribuidores autorizados y los medios de contacto: el teléfono 800 713 8466, la página www.ford.mx, el correo atnclien@ford.com y la liga directa ford.mx/mi-ford/llamado-revision.

Ford destacó que, hasta el 5 de septiembre, no existen reportes de daños materiales ni personas lesionadas relacionados con este fallo.

Comentarios