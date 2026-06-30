Inicio / Finanzas / México 'gana' en la cancha comercial a Ecuador

Más allá del resultado que deje el enfrentamiento entre México y Ecuador en la Copa Mundial de Futbol 2026, el país azteca llega con ventaja en el terreno comercial.

México registra un intercambio bilateral con saldo favorable, al exportar mercancías por $591 millones de dólares e importar desde Ecuador productos por $227 millones de dólares, lo que representa un superávit comercial de $364 millones de dólares a favor del país.

La diferencia también se refleja en el tamaño de ambas economías

México cuenta con un Producto Interno Bruto (PIB) cercano a $1.86 billones de dólares, mientras que el de Ecuador ronda los $125,000 millones de dólares.

Además, el PIB per cápita de México asciende a alrededor de $13,000 dólares, frente a $6,900 dólares de Ecuador, lo que evidencia una mayor capacidad productiva y de consumo.

De acuerdo con Miguel Ángel Landeros, presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce) Occidente, el peso económico de México coloca al país en una posición más sólida.

"Ellos perderían", afirmó al referirse al impacto que tendría para Ecuador cualquier restricción comercial, al considerar que la economía mexicana tiene una mayor capacidad para diversificar sus mercados.

En el intercambio comercial, México exporta principalmente medicamentos, automóviles, electrónicos, electrodomésticos y alimentos procesados hacia Ecuador.

Por su parte, las importaciones provenientes de Ecuador se concentran en cacao y sus derivados, conservas de pescado, crustáceos, flores y otros productos agroindustriales, lo que refleja una relación comercial complementaria entre ambas naciones.

Para Landeros, el impacto para México sería limitado debido al reducido peso de esta relación comercial.