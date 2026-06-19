México y Corea 'juegan en equipo' en la cancha comercial

México y Corea del Sur no sólo compartieron cancha este jueves en la Copa del Mundo; también juegan en equipo en materia comercial, en donde su intercambio de mercancías mantiene una tendencia de crecimiento.

Tan sólo en abril de 2026, las exportaciones mexicanas hacia el país asiático crecieron 61.7% anual.

Esto significa que las ventas mexicanas al mercado surcoreano alcanzaron $970 millones de dólares,superando los $600 millones registrados en dicho mes del año pasado.

Entre los principales productos exportados destacan: petróleo crudo, minerales de plomo, motores de combustión interna y concentrados metálicos, insumos clave para las industrias energética, automotriz y metalúrgica.

Asimismo, algunos minerales registraron crecimientos sobresalientes.

Las exportaciones de mineral de plomo sumaron $446 millones de dólares en abril, mientras que las de mineral de zinc aumentaron 795% anual y las de cobre precipitado avanzaron 255%, reflejando una mayor demanda de materias primas mexicanas por parte de la industria coreana.

Por el lado de Corea del Sur, las exportaciones hacia México ascendieron a $1,350 millones de dólares, lo que representó un incremento anual de 28.6 por ciento.

Los principales envíos corresponden a maquinaria eléctrica y electrónica, equipo industrial, vehículos, autopartes y acero, productos que abastecen principalmente a la industria manufacturera nacional.

De esta manera, el intercambio bilateral mantiene una dinámica positiva y consolida a ambos países como socios estratégicos en sectores clave para la actividad económica, más allá del resultado que arrojó el encuentro futbolístico celebrado este jueves.

Balanza agroalimentaria

En contraste con el dinamismo del comercio total, la balanza agroalimentaria entre México y Corea del Sur mostró un deterioro durante el último año, al pasar de un superávit de $17.18 millones de dólares a un déficit de $3.40 millones.

De acuerdo con datos del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), las exportaciones agroalimentarias mexicanas hacia Corea del Sur disminuyeron 39.5 por ciento.

Entre los productos con mayores caídas destacan el tequila, con una reducción de 91% en volumen; el pescado, con una baja de 62.9%; y la carne, que retrocedió 16.1 por ciento.

Mientras tanto, las importaciones agroalimentarias procedentes de Corea del Sur aumentaron 97.1%, impulsadas principalmente por productos procesados como las sopas instantáneas coreanas.

Los resultados reflejan un cambio en la balanza del sector agroalimentario, donde México enfrenta el reto de recuperar terreno en un mercado que anteriormente mantenía saldo favorable.





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