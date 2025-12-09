Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
mundial_cdmx_3f79f37ea1
Finanzas

Mundial dejaría derrama de más de $65,000 millones de pesos

La Concanaco-Servytur espera que la parte del torneo celebrado en el país registre una derrama económica superior a los $65,000 millones de pesos

  • 09
  • Diciembre
    2025

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) espera que, con la celebración del Mundial en 2026, el país registre una derrama económica superior a los $65,000 millones de pesos. El organismo consideró que la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum en el sorteo de esta competencia deportiva envía un mensaje de unidad, certidumbre y confianza.

Afirmó que el Mundial 2026 es una causa nacional que trasciende colores y une a las familias, a las empresas y a las comunidades en torno al deporte, al turismo y a la reactivación económica. Por ello, de acuerdo con estimaciones de la Concanaco-Servytur y de distintos estudios, la Copa Mundial de la FIFA 2026 podría generar en México una derrama superior a $65,000 millones de pesos y al menos 12,000 empleos temporales.

Estos resultados se verán impulsados por la llegada de aproximadamente 5.5 millones de visitantes y por los 13 partidos que se disputarán en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

“El Mundial 2026 es una oportunidad histórica para que la derrama económica llegue a las colonias, barrios, corredores turísticos y centros históricos de todo el país. La presencia de la presidenta Sheinbaum en el sorteo marca el arranque político de esa gran tarea y, desde Concanaco, vamos a hacer que se traduzca en empleo, inversión y crecimiento para millones de negocios familiares”, señaló el presidente del organismo, Octavio de la Torre.

En este contexto, dijo que se instalará una mesa de trabajo nacional con las cámaras de comercio, servicios y turismo de las tres sedes mundialistas (CDMX, Guadalajara y Monterrey) y los centros de entrenamiento (Puebla, Torreón, Querétaro, Pachuca, Cancún, Toluca y Tijuana).

El objetivo es coordinar acciones en materia de capacitación, digitalización, promoción turística y acompañamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas que serán protagonistas de la experiencia mundialista en México. Este esfuerzo busca garantizar que la derrama se distribuya de manera equilibrada entre hoteles, restaurantes, agencias de viaje, comercios de barrio, prestadores de servicios turísticos y negocios familiares, que día a día sostienen el mercado interno y el empleo formal.

Para detallar estos trabajos, este martes se ofrecerá una conferencia de prensa en la que se presentará el “Plan Concanaco. Un Mundial muy mexicano. Ruta para maximizar la derrama económica en sedes mundialistas”.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

caravana_navidena_reynosa_127eb516fb
Recibirá Reynosa caravana navideña más famosa del mundo
INFO_7_UNA_FOTO_55_f8e6cb1465
De la Garza se declara listo para Mundial 2026
calor_extremo_2053869_43f23146bc
FIFA aplicará pausas de hidratación en todos los juegos del 2026
publicidad

Últimas Noticias

bhftr_fb6c84bcae
Posadas empresariales impulsan ventas de restaurantes en Saltillo
rth45_5eaacda284
Australia prohíbe redes sociales a menores de 16 años
EH_UNA_FOTO_2025_12_08_T104414_372_2ba1a02e61
Sergio Ramos se despide de Rayados con emotivo mensaje
publicidad

Más Vistas

escena_eduardo_manzano_corona_da09b9d6ef
Zully Keith rinde homenaje a Eduardo Manzano en su funeral
deportes_toluca_701947726d
Héctor Herrera estalla en redes tras broma de Toluca a Rayados
Avanza_Tigres_a_la_final_tras_empatar_con_Cruz_Azul_6172e67b8b
Avanza Tigres a la final tras empatar con Cruz Azul
publicidad
×