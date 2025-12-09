Mundial dejaría derrama de más de $65,000 millones de pesos

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) espera que, con la celebración del Mundial en 2026, el país registre una derrama económica superior a los $65,000 millones de pesos. El organismo consideró que la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum en el sorteo de esta competencia deportiva envía un mensaje de unidad, certidumbre y confianza.

Afirmó que el Mundial 2026 es una causa nacional que trasciende colores y une a las familias, a las empresas y a las comunidades en torno al deporte, al turismo y a la reactivación económica. Por ello, de acuerdo con estimaciones de la Concanaco-Servytur y de distintos estudios, la Copa Mundial de la FIFA 2026 podría generar en México una derrama superior a $65,000 millones de pesos y al menos 12,000 empleos temporales.

Estos resultados se verán impulsados por la llegada de aproximadamente 5.5 millones de visitantes y por los 13 partidos que se disputarán en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

“El Mundial 2026 es una oportunidad histórica para que la derrama económica llegue a las colonias, barrios, corredores turísticos y centros históricos de todo el país. La presencia de la presidenta Sheinbaum en el sorteo marca el arranque político de esa gran tarea y, desde Concanaco, vamos a hacer que se traduzca en empleo, inversión y crecimiento para millones de negocios familiares”, señaló el presidente del organismo, Octavio de la Torre.

En este contexto, dijo que se instalará una mesa de trabajo nacional con las cámaras de comercio, servicios y turismo de las tres sedes mundialistas (CDMX, Guadalajara y Monterrey) y los centros de entrenamiento (Puebla, Torreón, Querétaro, Pachuca, Cancún, Toluca y Tijuana).

El objetivo es coordinar acciones en materia de capacitación, digitalización, promoción turística y acompañamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas que serán protagonistas de la experiencia mundialista en México. Este esfuerzo busca garantizar que la derrama se distribuya de manera equilibrada entre hoteles, restaurantes, agencias de viaje, comercios de barrio, prestadores de servicios turísticos y negocios familiares, que día a día sostienen el mercado interno y el empleo formal.

Para detallar estos trabajos, este martes se ofrecerá una conferencia de prensa en la que se presentará el “Plan Concanaco. Un Mundial muy mexicano. Ruta para maximizar la derrama económica en sedes mundialistas”.

