Nvidia alcanza valor histórico de 5 billones de dólares

Nvidia se ha convertido en la primera empresa en alcanzar un valor de 5 billones de dólares, solo tres meses después de que el fabricante de chips de Silicon Valley fue el primero en romper la barrera de los 4 billones.

Alcanzar este hito pone más énfasis en la agitación desatada por una fiebre de inteligencia artificial que es vista como el mayor cambio tectónico en tecnología desde que el cofundador de Apple, Steve Jobs, presentó el primer iPhone hace 18 años. Apple aprovechó el éxito del iPhone para convertirse en la primera empresa que cotiza en bolsa en alcanzar un valor de 1 billón, luego 2 billones y, eventualmente, 3 billones de dólares.

Sin embargo, existen preocupaciones sobre una posible burbuja de IA, con funcionarios del Banco de Inglaterra señalando a principios de este mes el creciente riesgo de que los precios de las acciones tecnológicas inflados por el auge de la IA puedan estallar. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional ha sonado una alarma similar.

El voraz apetito por los microprocesadores de Nvidia es la principal razón por la que el precio de las acciones de la empresa ha aumentado tan rápidamente desde principios de 2023. El miércoles, las acciones tocaron los 207.86 dólares antes de la apertura del mercado con 24.300 millones de acciones en circulación, situando su capitalización de mercado en 5.05 billones de dólares.

En comparación, el valor de Nvidia es mayor que el PIB de India, Japón y el Reino Unido, según el FMI.

Nvidia se adelantó al adaptar sus conjuntos de chips conocidos como unidades de procesamiento gráfico (GPU), del uso en videojuegos a ayudar a entrenar potentes sistemas de IA, como la tecnología detrás de ChatGPT y generadores de imágenes. La demanda se disparó a medida que más personas comenzaron a usar chatbots de IA. Las empresas tecnológicas se apresuraron a conseguir más microprocesadores para construirlos y operarlos.

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, ha minimizado las preocupaciones sobre el estallido de una burbuja, diciendo que los chatbots de IA generativa que eran meramente "interesantes" cuando surgieron hace unos años, ahora se están volviendo tan útiles que serán rentables.

Huang se dirigió a Corea del Sur esta semana mientras líderes de las principales economías del Pacífico, incluidos Estados Unidos, China y Japón, se reúnen para la cumbre anual del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que mucho durante tiempo ha defendido el libre comercio, pero ahora enfrenta aranceles estadounidenses generalizados sobre tecnología y otros productos.

Se prevé que el encuentro multilateral en Gyeongju sea eclipsado por un evento paralelo: una reunión cara a cara el jueves entre el presidente estadounidense Donald Trump y el líder chino Xi Jinping, mientras la guerra comercial entre Estados Unidos y China deja a los anfitriones surcoreanos en un difícil acto de equilibrio.

El martes, Huang reveló pedidos de chips por 500,000 millones de dólares. La empresa también anunció una asociación con Uber en robotaxis y una inversión de 1,000 millones de dólares en Nokia, con la intención de trabajar juntos en tecnología 6G.

Además, Nvidia se está asociando con el Departamento de Energía de Estados Unidos para construir siete nuevas supercomputadoras de IA.

El mes pasado, Nvidia anunció que invertirá 100,000 millones de dólares en OpenAI como parte de una asociación que añadirá al menos 10 gigavatios de centros de datos de IA de Nvidia para aumentar la potencia informática para el propietario de ChatGPT.

En agosto, Huang dijo que Nvidia estaba discutiendo un posible nuevo microprocesador diseñado para China con la administración Trump. A bordo del avión presidencial Air Force One, Trump dijo a los reporteros que hablará con Xi sobre los chips de Nvidia el jueves al margen del evento de la APEC al que también asistirá Huang.

En agosto, Trump anunció un acuerdo con Nvidia y AMD para levantar los controles de exportación sobre la venta de chips avanzados a China a cambio de un 15% de los ingresos, a pesar de las preocupaciones de expertos en seguridad nacional de que tales semiconductores terminarán en manos de los servicios militares e inteligencia chinos. Ese mismo mes, Trump anunció que el gobierno estadounidense tomó una participación del 10% en Intel valorada en unos 11,000 millones de dólares.

Nvidia anunció el mes pasado una inversión de 5,000 millones de dólares en Intel y una colaboración con su atribulado rival.

Comentarios