Ola de amparos contra Ley Antitabaco; suman más de 6,000

A solo un día de que entrara en vigor el reglamento relativo a la Ley General para Control del Tabaco, la ola de amparos en contra de dichas disposiciones no se hizo esperar.Y es que, de acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes(ANPEC), al menos 6,000 negocios de este tipo alistan y están interesados en promover un recurso legal que permita la derogación de dicho reglamento.Algunos irían de forma colectiva y otros de manera individual, informó el dirigente de dicho organismo, Cuauhtémoc Rivera.En entrevista con El Horizonte resaltó que como gremio seguirán incentivando este tipo de acciones entre sus afiliados, brindándoles asesoría sobre el tema.“Vamos a promover una demanda de amparos nacional, en los siguientes días la va a presentar ANPEC y también los invitaremos a los afiliados a que lo hagan de forma individual; estaremos dando asesoría gratuita a través de nuestras líneas de contacto.'No creemos que seamos pocos, esperamos que sean 4,000, 5,000, 6,000, ojalá y más”, subrayó.Una de las últimas medidas se aprobó con la publicación de las nuevas reformas al Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, el cual entre sus principales objetivos es instaurar la prohibición de la exhibición de productos legales en puntos de venta en todo el país, afectando directamente la economía de pequeños y medianos negocios que han sido severamente dañados por la pandemia y los efectos de la inflación, explicó al respecto.Con ello no solo se afecta a las ventas de los establecimientos, las cuales podrían bajar hasta un 25%, sino al libre comercio y del consumidor.Este lunes, El Horizonte publicó que la entrada en vigor de la ley que prohíbe la exhibición de cigarros en diversos establecimientos a partir del 15 de enero, “apagará” las ventas de comercios de todo el país, que enfrentarán una caída del 25% al 12.5% en su ticket promedio mensual.Hiram Vera, presidente del Consejo Nacional de la Industria Tabacalera (Conainta), habló sobre las reformas al reglamento de la Ley General para Control del Tabaco, y señaló que existen en el país entre 600,000 y 1 millón de puntos de venta de este producto, siendo los “changarros” o miPymes los más afectados, pues dependen de los cigarros para su ingreso mensual.“El consumidor llega a pedir el producto porque primero lo observa, pero cuando llegue ahora al punto de venta no lo verá…entonces esto provocará que el ticket promedio de 25% que representa (cigarros en los negocios) se reduzca en más de la mitad, que sería pasar al 12.5%, ya que la intención de compra se retira”, previó

